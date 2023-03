Transportistas levantaron el corte sobre la Ruta 9 ante apertura de canal de diálogo con el Gobierno

Los transportistas que desde el lunes manifestaban en el kilómetro 153 de la ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, decidieron anoche levantar la protesta tras más de dos días de cortes que complicaron el tránsito y provocaron importantes embotellamientos y esta mañana la autovía que comunica Rosario con Buenos Aires se encontraba despejada.

Luego de una reunión de delegados de la Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo Asociación Civil (Cacislac) con representantes de la Fiscalía Federal de San Nicolás, se determinó el cese de la concentración y la finalización de los cortes intermitentes que duraban dos horas, en reclamo por una tarifa base para los fletes de camiones principalmente cerealeros.

"Se llegó a un arreglo, llamaron desde el Ministerio y hablaron con nuestros representantes y entre todos decidimos levantar la medida porque no solo nos van a recibir, sino que van a reconocer a nuestra cámara", indicó a la prensa Juan Manuel Acevedo, uno de los referentes de la regional norte de esa organización.

En declaraciones al semanario La Opinión, de San Pedro, Acevedo destacó: "Conseguimos lo que estábamos esperando y el lunes nos darán la fecha de la reunión. Confiamos en que todo se cumpla", agregó.

A su vez, René Cornejo, el presidente de Cacislac, la organización que hacía el bloqueo, dijo a La Nación, que se abrió un canal de diálogo con el Gobierno y que por eso decidieron "levantar la medida de fuerza".

"Hemos tenido contacto con el Ministerio [de Transporte]; ya establecimos el canal de diálogo así que vamos a levantar la medida de fuerza en su totalidad. Me dieron la palabra de que mañana me van a llamar para acordar un día de la semana que viene en el que me van a convocar para seguir con el diálogo y el petitorio que presenté formalmente el 19 de enero; venían muy demorados en respondernos", señaló Cornejo.

Antes del contacto con el Ministerio de Transporte, los transportistas habían amenazado con marchar con sus camiones hasta la Capital Federal.

Cornejo indicó, además, que ayer presentaron los tramites que desde el Ministerio que conduce Diego Giuliano les habían solicitado para demostrar que son "legítimamente representantes de la Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo Asociación Civil".

Con información de Télam