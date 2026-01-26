Se viene la segunda licitación de deuda de 2026: Caputo reveló los detalles

La Secretaría de Finanzas oficializó este lunes la convocatoria a la segunda licitación de deuda de 2026, en la que el Tesoro Nacional pondrá a disposición distintos títulos públicos con el objetivo de refinanciar vencimientos por unos $9,4 billones.

De acuerdo con información oficial, el menú incluirá letras y bonos capitalizables en pesos, además de instrumentos atados al dólar. Con esta operación, el Gobierno inicia formalmente la segunda colocación del año y apunta a lograr un elevado nivel de renovación, con la expectativa de validar tasas más moderadas.

Títulos en pesos

Entre las opciones en moneda local se destacan dos nuevas Letras del Tesoro capitalizables, con vencimientos en marzo y julio de 2026, y la reapertura de otros instrumentos ya existentes, como letras y bonos que vencen entre noviembre de 2026 y enero de 2027. También se ofrecerán títulos ajustados por CER, tanto a descuento como a tasa cero cupón, con vencimientos que se extienden hasta junio de 2028, además de una letra a tasa TAMAR.

Instrumento en dólares

En el segmento en moneda extranjera, se licitará una Letra del Tesoro vinculada al dólar, sin cupón, con vencimiento en abril de 2026, mediante una reapertura. La recepción de las ofertas estará habilitada el miércoles 28 de enero, entre las 10 y las 15 horas, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados se realizará el viernes 30.

En el mercado se descuenta que el Ejecutivo buscará repetir un alto nivel de rollover, aunque con una reducción en las tasas convalidadas, luego de que en la primera licitación del año se renovara el 98% de los vencimientos —unos $ 9,37 billones— a costa de un aumento significativo del rendimiento exigido por los inversores.

El dólar comenzó la semana con una leve suba y cerró en $1.460

El dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre. Tras haber entablado una semana en donde tocó su precio mínimo en dos meses, la divisa estadounidense comenzó la semana con un alza de $5 en su cotización. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472. El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,8% y quedó a 119 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.558,54). Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1470,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,42% hasta los $1515,2.