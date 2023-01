El Banco Central compró US$ 61 millones y se prepara para un enero cargado de vencimientos

No solamente habrá pagos confirmados con el FMI, sino que empezarán a correr los compromisos del acuerdo con bonistas privados.

En la primera semana del año, el Banco Central (BCRA) compró US$ 61 millones y se prepara para un enero caliente en cuanto a los vencimientos de deuda que caerán este mes. No solamente habrá pagos confirmados con el FMI, sino que empezarán a correr los compromisos del acuerdo con bonistas privados.

Este viernes, el Central cerró con saldo neutro y en la primera semana del año acumuló compras por U$S 61,5 millones. Este sábado, el Gobierno deberá afrontar pagos por aproximadamente US$ 1.000 millones en concepto de cupones de intereses a bonistas privados. Estos vencimientos corresponden al canje de deuda realizado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, el que además estipula el crecimiento de dichos cupones para los próximos años.

Durante enero, Economía deberá pagar US$ 1.282 millones al Fondo. En las dos semanas siguientes deberá desembolsar otros US$ 1.315 millones, a los que se suma un vencimiento con otros organismos bilaterales y multilaterales por US$ 327 millones. De esa forma, la cuenta total al 30 de enero llegará a los U$S 3.945 millones.

El dólar soja permitió cumplir la meta de reservas

El BCRA cerró el 2022 con un acumulado de más US$ 5.824 millones y superó la meta de acumulación de reservas pautada en el acuerdo con el FMI. Desde la reimplementación del Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2-, la autoridad monetaria logró adquirir US$ 2.312 millones.

La autoridad monetaria aceleró la acumulación de reservas en el último mes del año al comprar unos US$ 1.987 millones en el mercado cambiario en diciembre y logró cerrar el año cumpliendo con la meta fijada en el acuerdo con el FMI (US$ 5.000 millones). Las reservas internacionales cerraron el año en US$ 44.588 millones, cuando arrancaron 2022 en US$ 39.582 millones.

Mercado cambiario

En el final de la primera semana del año para el mercado cambiario, el dólar blue marcó una suba de un peso y cerró a $ 354. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100% promedio.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 186,79 promedio, con un incremento de 63 centavos respecto al último registro. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro cotizó a $ 308,27.