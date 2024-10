Detectan una trampa de Economía para esconder U$S 46 mil millones de deuda

El Gobierno descontó compromisos asumidos en Bopreales para hacer creer que redujo la deuda pública en el equivalente a más de 46 mil millones de dólares. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tuvo que defender en redes sociales una gráfica del Ministerio de Economía que generó fuertes disidencias entre economistas.

"Luego de muchos años de desequilibrios fiscales y, como resultado de un arduo trabajo saneando las cuentas públicas, el gobierno nacional ha conseguido una reducción en la deuda en U$S equivalentes de 46.618 millones, para el período comprendido entre noviembre del 2023 y agosto del 2024", sostuvo el Ministerio de Economía en la red social X.

El "olvido" del Gobierno

El analista financiero Christian Buteler cuestionó el análisis: "¿Cómo pueden hacer una deuda consolidada sin tomar los Bopreales? Toman la totalidad de los pasivos remunerados en noviembre 2023 y los pesos que fueron absorbidos por los Bopreales simplemente "desaparece"?. Quirno le respondió: "Porque los Bopreales no los asume el Tesoro y, en todo caso, tampoco figura la deuda con los importadores en 2023 que es justamente para lo que salió el BCRA a vender Bopreal".

Pero no se quedó allí y Buteler retrucó: "Están tomando deuda consolidada Tesoro + BCRA y los Bopreales es deuda del BCRA. Además, la deuda con los importadores estaba dentro del exceso de pesos reflejado en los pasivos remunerados, y por ese motivo cuando colocaron los Bopreales se reflejó en la baja de los pasivos remunerados".

En diálogo con este medio, el analista profundizó en su opinión y defendió su postura respecto al error de la cartera que conduce Luis Caputo: "La palabra clave en la discusión está en la deuda consolidada. Hay algunas cosas con las cuales vos no podés discernir. Si yo quiero comparar una deuda consolidada en dos momentos del tiempo, yo tengo que tomar toda la deuda. No puedo simplemente hacer desaparecer una parte de la deuda. La placa que hizo Economía podrá mostrar la evolución de la deuda de la forma que ellos quieran, pero lo que seguro es que no podemos dejar de pagar y que no está mostrando la deuda consolidada entre el Banco Central y el Tesoro en dos momentos de tiempo".

Se podría ejemplificar de la siguiente manera: supongamos una situación inicial en la que el Central tiene $ 100 de pasivos remunerados y el tesoro $ 0 de deuda. La deuda consolidada es de $ 100. El Tesoro licita bonos por $ 50 a los bancos, que los compran bajando el volumen de Leliq. Entonces, el Tesoro deposita esos $ 50 en el BCRA, por lo cual los pasivos remunerados equivalen a $ 50, y los bonos que posee el Tesoro equivaldrían a $ 50. Así, la deuda consolidada sigue siendo de $ 100.

Es decir, no cambió nada más que el deudor, pero en la lógica del Gobierno presentan este cálculo de forma maliciosa. Siguiendo el mismo razonamiento, se estiman los pasivos remunerados en $ 50, la deuda del Tesoro en $ 50 y se restan los depósitos del Tesoro. El resultado es una deuda consolidada de $ 50. Como lo expone el Ministerio, la deuda se habría reducido en $ 50, cuando en realidad no lo hizo Los depósitos del Tesoro, al igual que los pasivos remunerados, son un pasivo del BCRA.

La deuda pública sigue subiendo

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en septiembre el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $ 196.274.252 millones, lo que representó un aumento de 2,7% con respecto al cierre de agosto. Por otro lado, el stock de la deuda en moneda extranjera aumentó en 185 millones de dólares con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un monto de 255.433 millones de dólares.

Cómo se compone la deuda:

Intereses: el Tesoro pagó $ 30.195 millones por intereses de deuda en pesos y el equivalente a 409 millones de dólares en moneda extranjera, de los cuales 321 millones fueron por préstamos de organismos multilaterales de crédito.

Amortizaciones: se canceló capital por $ 14.168.030 millones y 488 millones de dólares. Se destacan los pagos de LECAP por $ 13.758.398 millones y 182 millones de dólares correspondientes a compromisos con países miembros del Club de París.

Nuevo endeudamiento: el Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $ 11.445.894 millones, y en moneda extranjera por 315 millones de dólares.

Ajustes de valuación y capitalización de intereses: los ajustes por valuación y capitalización de intereses sumaron $ 7.925.043 millones y 358 millones de dólares.

Perfil: los servicios de deuda para el periodo de octubre a diciembre en moneda local se estiman en $ 22.306.972 millones y en moneda extranjera en 1.945 millones de dólares.