Guillermo Moreno salió con los tapones de punta y reveló su plan para negociar con los bonistas

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno analizó la negociación con los acreedores que lleva adelante el Ministerio de Economía y apuntó contra la clase oligárquica. Además, propuso que para reactivar la economía se planifique la oferta junto a empresarios y dirigente sindicales.

“Me molesta el default porque nos vamos a quedar sin crédito comercial innecesariamente. Acá el tema no es pagar o no pagar, yo no hablo de los grupos concentrados, yo hablo de la oligarquía. La plata la tienen que pagar los oligarcas”, disparó el ex funcionario en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, advirtió: “Nos estamos quedando sin insumo que está en casi todos los productos, que es el más importante que tiene la Argentina, que son los dólares”. Tras esto, propuso que hay que “planificar la utilización de ese insumo porque te estas quedando sin insumo y planificar la utilización de ese insumo, es planificar la oferta”.

En ese punto, explicó que “la economía no es la plata, puede darse el caso de que le resuelvan el ingreso a toda la familia, pero cuando se dan vuelta no tienen qué comprar” y planteó que “hace 40 días que solo trabaja el 10% de la población y no pueden 4 millones mantener a 40 millones”.

“¿Quién planifica la economía? Los que tiene pensamiento práctico, los dirigentes sindicales y empresarios. Cuando empezás a planificar la oferta, pones la máquina a funcionar”, aseguró.

En ese sentido, Moreno sostuvo que “si tenes que planificar la economía, te tenes que sentar sobre la única caja de verdad que hay en la Argentina que son las reservas del banco central” y criticó que “encima ahí arriba tenes sentado a un tipo del sistema financiero que de economía real no tiene idea y encima es radical”. Por último, concluyó: “Tenés que agarrar a las 25 personas expertas y poner a planificar la economía”.

.