Club de París: Argentina hará un pago parcial y evitará el default

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que la Argentina alcanzó un entendimiento y realizará pagos a cuenta de capital por un total de U$S 430 millones al Club de Paris para evitar la declaración de un default el 31 de julio. El propio contrato con ese consorcio de naciones acreedoras brindó un plazo adicional de 60 días a partir del 31 de mayo.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó los detalles acerca del proceso y los avances en el marco de las negociaciones con el Club de París. Allí, informó: "Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo para no tener que afrontar un incumplimiento". De esta forma, el país tendrá hasta el 31 de marzo de 2022 para buscar una reestructuración permanente de la deuda con el grupo de acreedores.

En el período de ocho meses, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares programados, se hará frente a un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares. Esto implica un alivio financiero para la Argentina de 2.000 millones de dólares.

"Se respetará el principio de tratamiento comparable entre acreedores bilaterales. Entre hoy y el 31 de marzo, en lugar de hacerse frente a U$S 2.400 millones, se hará un conjunto de pagos por alrededor de U$S 430 millones", precisó Guzmán. En ese sentido, amplió: "Es probable que el primer pago sea el 31 de julio de este año y el segundo sea el año próximo. Los pagos se realizan a cuenta de capital. Una vez que haya acuerdo con el FMI se retomará la negociación".

Respecto al porqué de la decisión, el ministro expresó: "Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y hubiese generado más inestabilidad cambiaria y macroeconómica en general. Una situación de default también hubiese generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad que en este contexto harían particular daño".

Respecto a las negociaciones en paralelo con el FMI, señaló: "Nunca hubo un plazo definido. Las circunstancias van evolucionando. Seguimos trabajando de forma constructiva para resolver el préstamo récord del Gobierno anterior que no se utilizó para mejorar la infraestructura del país".

¿Qué es el club de París?

El Club de París es una entidad integrada por acreedores oficiales y países deudores. Está conformado por un conjunto de 19 países coordinados por Francia y en el que se destacan Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Suecia y Finlandia.

Su función es establecer formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Si bien se trata de un foro sin carácter institucional, este grupo de países desarrollados presta dinero a los países con problemas financieros, aunque no es un banco ni tampoco está considerado un organismo de crédito.

¿Cuál es la deuda de Argentina?

El acuerdo firmado implicó la devolución de U$S 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de U$S 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.

En 2014 se realizó un primer pago de U$S 640 millones. Al año siguiente fue de U$S 682 millones. Luego, el Tesoro giró U$S 1.680 millones en 2016, 1.380 millones en 2017, 1.891 millones en 2018 y 1.868 millones en 2019.

El año pasado, en contexto de pandemia, el Tesoro acordó una postergación de los pagos al Club. Los grandes pagos llegan con los pagos de capital, que vencen en septiembre y diciembre. En ambos casos son U$S 1.868 millones que hay que pagar de una sola vez si es que el país no consigue un acuerdo que refinancie esos vencimientos antes de esas fechas.

En los últimos meses, Argentina consiguió apoyos de mandatarios europeos para llegar a esta altura del año con posibilidades de evitar el pago. En primer lugar, fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, con una gira por Europa y poco tiempo después por parte del propio presidente Alberto Fernández, que tuvo un paso por España, Portugal, Italia y Francia. Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28%).