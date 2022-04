Obtuvo dictamen el proyecto que propone pagar la deuda con dinero fugado al exterior

En cambio, la iniciativa que buscaba levantar el secreto fiscal y bancario para acceder a los bienes ocultos continuará siendo trabajado por los legisladores en otras reuniones parlamentarias.

El proyecto de ley que propone pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomada en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri con dinero fugado al exterior obtuvo dictamen al término de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores. En cambio, la iniciativa que buscaba levantar el secreto fiscal y bancario para acceder a los bienes ocultos a las autoridades argentinas continuará siendo trabajado por los legisladores en otras reuniones parlamentarias.

La iniciativa impulsada por el ahora interbloque del Frente de Todos está lista para ser llevada al recinto en una semana, aunque fuentes del oficialismo revelaron que recién será puesta a discusión por el pleno en los primeros días de mayo. El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

El dictamen fue firmado por los senadores del oficialismo que conforman las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, así como por el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, uno de los aliados del Frente de Todos. Sin embargo, el interbloque de Juntos por el Cambio se manifestó en contra de la medida y anticipó que la votará en contra cuando llegue al recinto.

Los detalles de la firma

"No puede no existir una decisión política tendiente a investigar, detectar y cobrar el dinero que se sigue fugando de la Argentina de manera ilegal", advirtió uno de los autores del expediente, el neuquino Oscar Parrilli. El oficialista planteó algunos cambios que se le realizarán al expediente original, como el que incluye en el universo de bienes a exteriorizar no solo al dinero en efectivo, sino bienes inmateriales como créditos, patentes o derechos.

También se aclaró que sólo podrán acogerse a este beneficio quienes hayan infringido la Ley Penal Tributaria. Seguirán siendo investigados los delitos de lavado, narcotráfico, contrabando y trata de personas.

En cuanto al informante colaborador, figura creada en el proyecto, con los nuevos cambios se establece que el monto mínimo exigido para delatar y recibir la recompensa, que será del 30 por ciento y en dólares, es de 500 mil billetes de la moneda estadounidense. Además, se creará un programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar la seguridad y el anonimato de la fuente.

Finalmente, los dólares que se irán a buscar deben ser bienes del exterior que no estén en un banco argentino.

"Esto sigue siendo un blanqueo. Tratamos al que tiene dinero en el exterior mejor que al que cabe bajo la legislación vigente, porque pagarán una cuarta parte de lo que le deben al fisco", planteó el radical porteño Martín Lousteau.Por el contrario, la bonaerense Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, insistió en indicar que "esto no es un blanqueo", aunque reflexionó que "como es compulsivo no vamos a restringir a nadie".

Por último, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo que "esto no va a resolver el problema de la fuga, pero es una herramienta más para que no pague el trabajador y sí los que la jodieron".

Con información de Télam