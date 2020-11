Llega misión del FMI a la Argentina para negociar la deuda de Macri

Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional arribará este martes al país y el Gobierno solicitará al organismo un préstamo de facilidades extendidas a cuatro años y medio, con el objetivo de repagar el crédito anterior y los intereses, que suman unos u$s 49.000 millones, tomados por el gobierno de Mauricio Macri.

Así lo anticipó este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones formuladas a las agencias internacionales Reuters y Bloomberg.

El préstamo que se negocia será para cubrir el pago del crédito anterior, por u$s 44.000 millones, más intereses por unos US$ 5.000 millones, pero no se pedirán dólares frescos.

La nueva misión del FMI que arribará este martes a la Argentina planea quedarse unas dos semanas en el país para seguir sumando información sobre la marcha de la economía y el comportamiento de las principales variables, como el déficit fiscal, pero el posible acuerdo aún no tiene fecha.

Tanto desde el Gobierno como desde los enviados del organismo buscan restarle presión al proceso de negociación, sobre todo en cuanto a las fechas en que podría producirse un acuerdo.

¿Qué quiere Guzmán?

Argentina buscará en las próximas negociaciones un programa de facilidades extendidas (EFF) para renegociar su deuda por unos 44.000 millones de dólares, acordada en 2018. Así lo confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una rueda de prensa.

En diálogo con la agencia Reuters, Guzmán sostuvo: “El programa de facilidades extendidas da un periodo de repago del capital en cuotas entre el año 4 y medio y el año 10”.

Al mismo tiempo, agregó que “el staff del FMI y el Gobierno argentino consideran que en las circunstancias actuales ese tipo de programa es la mejor alternativa”.