El segundo banco más grande de Estados Unidos dice que el FMI le pide al gobierno de Milei devaluar un 30%

Un informe del Bank of America (BOA) advirtió que el FMI le pidió al Gobierno una devaluación del 30% para firmar un nuevo programa de deuda con el gobierno argentino. Además , prevé que la administración libertaria saldrá del cepo luego de las elecciones legislativas de octubre. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta mostrar cautela y niega todos los rumores al rededor de la negociación.

Según BOA, el Gobierno buscará mantener este esquema hasta diciembre de 2025, momento en el cual se avanzaría con una unificación cambiaria. En este escenario, el informe proyecta que el dólar oficial podría alcanzar los 1.400 pesos hacia fin de año, lo que representaría un ajuste del 30% respecto a su cotización actual. El informe también destaca que, si bien las reservas han comenzado a recomponerse, aún se requiere de un respaldo adicional para garantizar la estabilidad del mercado de cambios. En este sentido, el desembolso del FMI podría ser clave para suavizar la transición hacia un esquema de mayor apertura financiera.

"Parece altamente probable que las partes lleguen a un acuerdo sobre un programa de Acuerdo de Facilidades Extendidas para abril. Esperamos un desembolso inicial significativo y la refinanciación de la mayor parte del servicio de la deuda del FMI hasta 2028", señaló el Bank of America, el segundo mayor de Estados Unidos.

Cuándo será la salida del cepo

Según el informe, el organismo internacional exigirá una mayor flexibilización del mercado de cambios, lo que derivará en un ritmo de devaluación más libre hacia finales de año. El BOA proyecta que el Banco Central relajará progresivamente los controles de capital, comenzando con aquellos que afectan la producción. Sin embargo, la eliminación de las restricciones se aceleraría tras las elecciones de medio término en octubre, lo que permitiría unificar el tipo de cambio en diciembre.

"La eliminación de los controles será gradual al inicio, pero esperamos una unificación cambiaria en diciembre, cuando aún haya existencias de pesos atrapadas en el mercado por las restricciones", remarcó el informe. El BOA también prevé que el programa del FMI incluirá una meta de acumulación de reservas, lo que demandará una mayor flexibilidad en la política cambiaria.

El documento anticipó que el FMI impulsará la reducción del dólar blend para exportadores y limitará la intervención del Banco Central en los dólares financieros. El Gobierno buscaría obtener entre U$S 11.000 y U$S 15.000 millones, aunque el BOA no descarta que el FMI apruebe hasta U$S 20.000 millones debido a los vencimientos de deuda con el organismo. Entre 2025 y 2028, Argentina deberá afrontar pagos por U$S 21.000 millones, por lo que gran parte de los desembolsos se destinarían a cubrir esas obligaciones.

Por su parte, Caputo salió este miércoles al cruce de las versiones sobre una posible devaluación en el marco del acuerdo que se negocia con el FMI. "Ni el plazo, ni el desembolso, ni las condiciones" de esos análisis es correcta, dijo el titular del Palacio de Hacienda en redes sociales, en medio de un clima de preocupación de los analistas por la escasa información sobre la reunión con el Fondo mantenida con funcionarios argentinos en los últimos días.

Mientras tanto, el Banco Central vendió este miércoles U$S 18 millones luego de dos jornadas con saldo positivo, pero las reservas internacionales se hundieron otros U$S 147 millones. Ese indicador clave sigue en picada, y cerró en U$S 29.647 millones, otro mínimo de 2025