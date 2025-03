El Gobierno dice que no devaluará pero el mercado no le cree En forma insistente el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo declaran que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implicará una devaluación del peso, pero no explican por qué entonces se demora la firma y la apertura del cepo. Con tanta desconfianza, el mercado aprovecha y se lleva los dólares baratos.