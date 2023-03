Cristina Kirchner pidió a la oposición unidad para revisar el acuerdo con el FMI

Durante un pasaje de su disertación en la Universidad Nacional de Río Negro, afirmó que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI".

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió la unidad de todas las fuerzas políticas para rediscutir las condiciones del acuerdo firmado con el FMI. Para defenderse de la oposición y los medios, aclaró que su intención el es pagar el empréstito tomado por la administración Macri, pero bajo un esquema de pagos que "permita crecer al país".

Durante un pasaje de su disertación en la Universidad Nacional de Río Negro, afirmó que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI". Siguiendo con su razonamiento, consideró que “ha dado muestras de pragmatismo cuando se trató de defender los intereses del país” y solicitó que todas las fuerzas políticas se involucren en la redefinición de un acuerdo con el organismo. Y agregó: "Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer".

"Cuatro vivos se están llevando el crecimiento"

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro, donde disertó sobre asuntos de política y economía, remarcó que cuando el ahora ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó en 2020 un gran crecimiento económico para los próximos años, la vicepresidenta anticipó que esos buenos resultados debían ser repartidos entre los trabajadores y el empresariado. Sin embargo, ese crecimiento "se lo están llevando cuatro vivos", en alusión a las grandes corporaciones económicas del país.

Al mismo tiempo, señaló que la “economía bimonetaria lleva a Argentina a la inflación” y recordó que en 2015 el país "tenía los salarios en dólares más altos de la región”. Además, apuntó que "el dólar hoy es un patrón más de conducta que monetario" y sostuvo a 40 años de la vuelta de la democracia “estamos sin estado democrático constitucional y sin moneda”.

En su análisis sobre la situación económica, la vicepresidenta afirmó que "los salarios no generan inflación", al mostrar una serie histórica de datos que compara el nivel salarial con la inflación registrada en cada año.

En ese sentido, detalló: "En 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la Ciudad, fue del 24 por ciento. Los que me dieron lecciones la llevaron al 54 por ciento". Y agregó: "Primera conclusión para gente que lo único que tiene que hacer es ejercitar la memoria: Está claro que los salarios no son la causa de la inflación, porque con el salario más alto de América Latina teníamos el 24 por ciento y con el salario por el piso y con trabajadores registrados que no llegan a fin de mes".