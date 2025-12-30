El Gobierno recortó 60 mil puestos de trabajo en el Estado

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, el empleo público acumula una fuerte contracción, con una pérdida cercana a los 60 mil puestos de trabajo en la órbita nacional.

En noviembre, la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), junto con empresas y sociedades del Estado, volvió a mostrar una caída. En ese mes se registraron 785 empleos menos, lo que implicó una baja del 0,3% respecto de octubre y del 7,8% en la comparación interanual. Desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, la reducción total asciende a 59.688 puestos.

Los datos, difundidos por el Indec reflejan que solo en noviembre se eliminaron 785 cargos, consolidando una tendencia descendente que se sostiene desde comienzos de año. En la comparación con noviembre de 2024, la APN registró una merma de 7,8%, lo que equivale a 22.322 empleos menos en términos interanuales.

Despidos en el Estado: por dónde pasó la motosierra

El detalle por áreas muestra comportamientos dispares. La administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, con una baja del 0,7%. En la administración descentralizada, el personal se redujo un 0,3%, al descender de 116.960 a 116.571 empleados. En contraste, la administración desconcentrada fue el único segmento que mostró una suba en el penúltimo mes del año: cerró noviembre con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% frente a octubre, lo que implicó la incorporación de 284 puestos.

Por su parte, el rubro de otros entes registró una contracción del 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados. En tanto, las empresas y sociedades del Estado también ajustaron su plantel, con una pérdida de 374 trabajadores en noviembre, lo que significó una caída del 0,4% y dejó el total en 89.566 empleados.

Si se observa la evolución acumulada desde comienzos de 2025, el empleo total en la APN se redujo un 6,06%, al pasar de cerca de 300 mil trabajadores a los actuales 281.785. Entre enero y noviembre, la pérdida asciende a 18.178 puestos.

Al ampliar la mirada al período completo desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el recorte se profundiza: en enero de 2024 se contabilizaban 333.784 empleos en la Administración Pública Nacional. Con el último registro del INDEC, la dotación cayó un 15,57%, lo que confirma una reducción cercana a los 60 mil puestos en dos años de gestión.