Los precios de la ganadería van muy por detrás de la inflación. En lo que va de 2026, los precios al consumidor subieron 26,3%. En el mismo período, la hacienda gorda (el animal terminado, listo para faena) bajó entre 17% y 18% en pesos, y el ternero cayó 14%.

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Los datos son del informe La situación financiera de la ganadería argentina, publicado por el CEPA en noviembre de 2026. Muestra a un sector que vende cada vez más barato mientras sus costos siguen subiendo. La parte más afectada es el engorde.

Costos al ritmo de la inflación, precios en baja

Los costos de estructura, los salarios y la energía de la recría y el feedlot subieron alrededor de 22% en 2026. Quedaron apenas por debajo de la inflación, pero en pesos siguen subiendo. Los precios de venta, en cambio, bajaron.

La diferencia entre lo que suben los costos y lo que caen los precios de venta es de unos 40 puntos porcentuales. El informe da un ejemplo. Una vaquillona entra al feedlot con unos 200 kilos y sale con 395. Aun así, lo que se cobra al venderla no alcanza para pagar el ternero, el alimento y los gastos del engorde. Cuanto más se engorda el animal, más se pierde.

El feedlot acumula tres meses de pérdidas

Los relevamientos de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) muestran que la situación empeoró. Al 1° de septiembre, el engorde todavía daba ganancia si no se contaba el costo financiero. Desde octubre pierde plata aun sin contarlo.

En octubre, el novillito se vendía a $4.950 por kilo. Eso es $516 menos que el precio que se necesitaba para no perder, contando el costo financiero ($5.466 por kilo). Sobre el capital invertido, ese ciclo de engorde perdió 9,7% con costo financiero. En un año, eso equivale a una pérdida de 27,1%.

Ternero caro, gordo barato

El informe dice que el problema no es que los corrales trabajen mal. Es la diferencia entre lo que cuesta comprar el ternero y lo que se cobra por el animal terminado. Según la CAF, esa diferencia llegó a casi 50% en octubre y en noviembre está cerca de 35%. Lo normal es 20%.

Para compensar, los corrales tienen a los animales más tiempo: los machos para consumo pasan unos 140 días en el corral, cuando lo habitual es 100. Así se venden más kilos por animal y se reparte mejor lo que costó el ternero. Pero cada día de más suma alimento y costo financiero. Con subas esperables del gordo de apenas 5% a 10%, el negocio solo cierra si baja el precio del ternero.

Para el criador, el que vende los terneros, la situación también empeora. El ternero pasó de unos $7.000 por kilo en marzo a cerca de $6.000. Según el CEPA, en términos reales el sector ganadero perdió alrededor de un tercio de su rentabilidad.

Corrales llenos aunque el negocio no cierra

Pese a las pérdidas, al 1 de noviembre hay 2,05 millones de cabezas en los corrales, según el SENASA. La ocupación es del 72%, 10 puntos más que hace un año.

El informe da dos razones. La primera es que los animales se quedan más días. La segunda es que muchos de ellos pertenecen a frigoríficos exportadores. En los feedlots que engordan hacienda de terceros, el 68% de los animales es de frigoríficos y el 58% va a exportación. El exportador recupera afuera lo que pierde en el corral, y por eso puede seguir pagando caro el ternero.

El que pierde más es el productor independiente. Solo cobra lo que vale el gordo y no tiene una exportación que le compense la pérdida.

La carne sube en la carnicería, pero no llega al productor

El mercado interno tampoco ayuda. Según CICCRA, el consumo de carne vacuna por habitante bajó a 45,4 kilos por año. Son 5,3 kilos menos que un año antes y el nivel más bajo de la serie.

Al mismo tiempo, los cortes vacunos en el Gran Buenos Aires subieron 50,1% interanual en septiembre, 16,6 puntos más que el nivel general de precios (33,5%). La carne se encarece en el mostrador mientras el productor vende el gordo más barato que a comienzos de año.

Las exportaciones crecen, y las ventas a Estados Unidos casi se triplicaron. Pero con un tipo de cambio atrasado y costos internos que suben al ritmo de la inflación, vender más afuera no se traduce en más pesos por kilo para la cadena.