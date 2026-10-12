La cantidad de trabajadores que se desempeñan en las principales aplicaciones de transporte y delivery de la Argentina creció entre un 25% y un 30% durante el último año, de acuerdo a datos propios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Desde DiDi señalaron que cada dos minutos un conductor comienza a manejar por primera vez a través de su aplicación, mientras que Rappi informó que suma alrededor de 500 nuevos repartidores por día, informaron al medio Ámbito Financiero.

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El crecimiento del trabajo por aplicaciones se produce en un contexto de deterioro de los indicadores laborales. Según el INDEC, la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad trepó al 45%. En paralelo, la actividad económica registró en julio una caída del 2,9% mensual y del 1,4% interanual, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

La expansión del cuentapropismo aparece así como una alternativa para quienes necesitan complementar sus ingresos o buscan una salida laboral ante la falta de oportunidades en el empleo registrado. Sin embargo, detrás del aumento de trabajadores conectados a las plataformas también se observa una mayor dependencia de actividades con condiciones laborales y niveles de dedicación muy diferentes.

El crecimiento de las aplicaciones y los nuevos perfiles laborales

Los datos recopilados de las empresas del sector muestran que la incorporación de trabajadores se aceleró durante el último año. Desde DiDi señalaron que cada dos minutos un conductor comienza a manejar por primera vez a través de su aplicación, mientras que Rappi informó que suma alrededor de 500 nuevos repartidores por día.

La expansión no implica que todos los trabajadores utilicen las plataformas de la misma manera. En el caso de Rappi, el 70% de los repartidores independientes se conecta menos de diez horas semanales, con un promedio de 12,8 horas. Apenas el 10% alcanza una dedicación cercana a las 32 horas por semana.

PedidosYa presenta una dinámica similar: según la empresa, el 70% de sus repartidores se conecta un promedio de tres horas diarias. En cambio, Cabify y DiDi registran mayores niveles de conexión entre sus conductores, lo que sugiere que una parte de ellos utiliza las aplicaciones como principal fuente de ingresos.

Esta diferencia también se refleja en los montos percibidos. De acuerdo con los datos de las compañías, un repartidor de Rappi obtiene en promedio $188.788 mensuales, mientras que un conductor de Cabify que trabaja 60 horas semanales percibe alrededor de $800.000 por mes. Las cifras corresponden a las referencias aportadas por las propias empresas y responden a modalidades de trabajo y cargas horarias distintas.

Jóvenes repartidores y adultos que buscan sostener sus ingresos

La edad también marca diferencias entre quienes se incorporan a las plataformas. En Rappi, el 66% de los repartidores tiene entre 18 y 33 años, mientras que otro 21% se ubica en la franja de 34 a 45 años. En Cabify predominan los conductores mayores de 40 años y, según DiDi, los usuarios de más de 60 años realizan en promedio 2,5 veces más viajes que otros perfiles.

Lo demoledor de los números aportados por las cuatro marcas es que muestran un mercado laboral que ofrece menos oportunidades y obliga a buscar alternativas para sostener los ingresos. Mientras que para algunos el trabajo en las aplicaciones es un refuerzo a su sueldo en blanco, para otros es su ingreso principal. Pero la conclusión es la misma para ambos: las aplicaciones son la expresión de una realidad económica que es cada vez más difícil para el común de los argentinos.