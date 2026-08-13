A cuánto va a llegar la inflación en agosto 2026 y a cuánto en diciembre 2026, según consultoras y bancos privados

La inflación sigue ocupando el centro de la agenda económica. Mientras se espera el dato oficial de julio que se conocerá este jueves 13 de agosto a las 16hs, las principales consultoras y bancos privados anticiparon qué puede ocurrir con los precios durante agosto y los últimos meses de 2026.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), los analistas estiman que la inflación será del 1,8% en agosto. Hacia diciembre, proyectan nuevamente una variación mensual del 1,8%, mientras que para el conjunto de 2026 esperan un incremento de precios del 29,8%.

Las estimaciones muestran que el proceso de desinflación continuaría durante los próximos meses, aunque a un ritmo más lento y con registros mensuales que se mantendrían por encima del 1,5%.

A cuánto va a llegar la inflación en agosto 2026

Para agosto, la mediana de las estimaciones de las consultoras y entidades financieras que participan del REM se ubicó en 1,8%. La previsión se mantuvo prácticamente sin modificaciones frente al relevamiento anterior y se encuentra levemente por debajo del 2% esperado para julio. Las estimaciones privadas para el séptimo mes del año se conocen antes de la publicación del dato oficial. Si bien el REM proyectó una inflación del 2% para julio, algunos analistas consideran que el resultado podría ubicarse algo por encima y acercarse al 2,2%.

En paralelo, el Gobierno espera que el dato de julio se mantenga alrededor del 2%, pese a que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se aceleró desde el 1,8% de junio hasta el 2,9% en julio.

Cuánto será la inflación hasta diciembre de 2026

El escenario previsto por consultoras y bancos muestra una desaceleración gradual durante los próximos meses, aunque sin lograr perforar de manera sostenida el 1,5%.

Según el último REM, las proyecciones mensuales son:

Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,8%.

1,8%. Septiembre: 1,8%.

1,8%. Octubre: 1,7%.

1,7%. Noviembre: 1,6%.

1,6%. Diciembre: 1,8%.

1,8%. Enero de 2027: 1,7%.

De esta manera, noviembre sería el mes con menor inflación esperada durante la segunda mitad de 2026, con un 1,6%. En diciembre 2026, en cambio, los analistas anticipan una aceleración hasta el 1,8%.

Frente al relevamiento anterior, las previsiones para julio, agosto, septiembre y diciembre prácticamente no registraron modificaciones. Las estimaciones para octubre y noviembre, en cambio, fueron corregidas 0,1 punto porcentual a la baja.

Cuál es la inflación que se espera para el 2026

Cuánta inflación esperan los analistas para todo 2026

Para el conjunto del año, las consultoras y bancos que participan del REM proyectaron una inflación del 29,8% en 2026, 0,2 puntos porcentuales menos que en la encuesta anterior. Además, la inflación esperada para los próximos doce meses descendió hasta el 21,8% interanual, lo que representa una reducción de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El escenario muestra que el mercado espera que la inflación continúe moderándose, pero con una desaceleración más lenta que la prevista meses atrás.

Las expectativas sobre los precios se producen en paralelo a una corrección a la baja de las proyecciones cambiarias. Para agosto 2026, el REM ubica al dólar mayorista en $1.512, mientras que para septiembre espera $1.546. Las estimaciones aumentan posteriormente a $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. El valor proyectado para el último mes del año implicaría una suba interanual del dólar del 14,1%, frente a una inflación anual prevista del 29,8%.

Qué va a pasar con la inflación según el mercado

Así, el escenario que trazan consultoras y bancos privados para los próximos meses combina una inflación que se mantendría entre 1,6% y 1,8% mensual hacia fin de año, junto con un avance gradual del tipo de cambio y una desaceleración de los precios que perdería velocidad respecto de las expectativas iniciales.