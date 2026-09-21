De cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta abril de 2027: qué confirmó el Gobierno

El Gobierno Nacional definió los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que estarán vigentes desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 4/2026, luego de que representantes sindicales y empleadores no lograran alcanzar un acuerdo.
La decisión establece incrementos mensuales tanto para los trabajadores mensualizados como para aquellos que cobran por hora. El esquema parte de los $383.800 correspondientes a septiembre y llegará a $437.000 en abril del próximo año. De esta manera, entre agosto de 2026 y abril de 2027, el incremento nominal será de $60.400.
Cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta abril de 2027
La nueva escala establecida por el Gobierno queda de la siguiente manera:
|Mes
|Salario mensual
|Valor por hora
|Septiembre 2026
|$383.800
|$1.919
|Octubre 2026
|$391.200
|$1.956
|Noviembre 2026
|$398.800
|$1.994
|Diciembre 2026
|$406.400
|$2.032
|Enero 2027
|$414.200
|$2.071
|Febrero 2027
|$422.000
|$2.110
|Marzo 2027
|$429.600
|$2.148
|Abril 2027
|$437.000
|$2.185
Así, el SMVM superará los $400.000 en diciembre de 2026 y llegará a $437.000 mensuales en abril de 2027.
Por qué el Gobierno definió el nuevo salario mínimo
La actualización fue establecida después de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil realizada el 28 de agosto. Durante el encuentro, los representantes sindicales y empresarios presentaron sus respectivas propuestas, pero no lograron consensuar un nuevo valor. Frente a la falta de acuerdo, el Gobierno quedó a cargo de establecer la nueva escala.
Los montos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado nacional en los que este actúe como empleador.
Cómo impacta el nuevo salario mínimo en la Prestación por Desempleo
La Resolución 4/2026 también establece los parámetros para calcular la Prestación por Desempleo. El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya tenido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.
Sin embargo, existen dos límites vinculados directamente con el SMVM: la prestación no puede ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100%. Por ejemplo, con el SMVM de octubre de $391.200, la Prestación por Desempleo tendrá un piso de $195.600 y un máximo de $391.200, independientemente del cálculo del 75% del salario previo.
Cuánto perdió el salario mínimo frente a la inflación
La actualización se produce después de un período de fuerte deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el SMVM acumuló una caída real del 40,5%.
El nuevo esquema oficial, por el momento, fija los valores nominales que estarán vigentes hasta abril de 2027, cuando el salario mínimo mensual alcanzará los $437.000 y el valor mínimo por hora llegará a $2.185.