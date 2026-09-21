De cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta abril de 2027: qué confirmó el Gobierno

El Gobierno Nacional definió los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que estarán vigentes desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 4/2026, luego de que representantes sindicales y empleadores no lograran alcanzar un acuerdo.

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La decisión establece incrementos mensuales tanto para los trabajadores mensualizados como para aquellos que cobran por hora. El esquema parte de los $383.800 correspondientes a septiembre y llegará a $437.000 en abril del próximo año. De esta manera, entre agosto de 2026 y abril de 2027, el incremento nominal será de $60.400.

Cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta abril de 2027

La nueva escala establecida por el Gobierno queda de la siguiente manera:

Mes Salario mensual Valor por hora Septiembre 2026 $383.800 $1.919 Octubre 2026 $391.200 $1.956 Noviembre 2026 $398.800 $1.994 Diciembre 2026 $406.400 $2.032 Enero 2027 $414.200 $2.071 Febrero 2027 $422.000 $2.110 Marzo 2027 $429.600 $2.148 Abril 2027 $437.000 $2.185

Así, el SMVM superará los $400.000 en diciembre de 2026 y llegará a $437.000 mensuales en abril de 2027.

Salario mínimo cómo quedó definido

Por qué el Gobierno definió el nuevo salario mínimo

La actualización fue establecida después de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil realizada el 28 de agosto. Durante el encuentro, los representantes sindicales y empresarios presentaron sus respectivas propuestas, pero no lograron consensuar un nuevo valor. Frente a la falta de acuerdo, el Gobierno quedó a cargo de establecer la nueva escala.

Los montos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado nacional en los que este actúe como empleador.

El valor del salario mínimo hoy

Cómo impacta el nuevo salario mínimo en la Prestación por Desempleo

La Resolución 4/2026 también establece los parámetros para calcular la Prestación por Desempleo. El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya tenido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Sin embargo, existen dos límites vinculados directamente con el SMVM: la prestación no puede ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100%. Por ejemplo, con el SMVM de octubre de $391.200, la Prestación por Desempleo tendrá un piso de $195.600 y un máximo de $391.200, independientemente del cálculo del 75% del salario previo.

Cuánto perdió el salario mínimo frente a la inflación

La actualización se produce después de un período de fuerte deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el SMVM acumuló una caída real del 40,5%.

El nuevo esquema oficial, por el momento, fija los valores nominales que estarán vigentes hasta abril de 2027, cuando el salario mínimo mensual alcanzará los $437.000 y el valor mínimo por hora llegará a $2.185.