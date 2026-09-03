De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2026

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentó en septiembre de 2026 y pasó a ubicarse en $383.800 mensuales, luego de que el Gobierno definiera una nueva escala de incrementos que se extenderá hasta abril de 2027.

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La actualización fue establecida mediante la Resolución 4/2026, después de que representantes sindicales y empleadores no lograran alcanzar un acuerdo en la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil realizada el 28 de agosto. Hasta agosto, el salario mínimo se encontraba en $376.600, por lo que el nuevo piso de septiembre implica un incremento de $7.200 mensuales, equivalente a alrededor del 1,9%.

Cuánto es el Salario Mínimo en septiembre 2026

Desde septiembre, los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil son:

Salario mínimo mensual: $383.800.

$383.800. Salario mínimo por hora: $1.919.

Los montos corresponden a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional, además de organismos y entidades del Estado nacional alcanzados por la normativa.

La actualización funciona como un piso salarial y también tiene incidencia sobre otras prestaciones cuyos montos se encuentran vinculados al SMVM.

Salario mínimo con aumento

Cómo aumentará el Salario Mínimo hasta abril de 2027

La resolución estableció un cronograma de incrementos mensuales que llevará el salario mínimo desde los $383.800 de septiembre hasta los $437.000 en abril del próximo año.

La escala quedó definida de la siguiente manera:

Mes Salario mensual Valor por hora Septiembre 2026 $383.800 $1.919 Octubre 2026 $391.200 $1.956 Noviembre 2026 $398.800 $1.994 Diciembre 2026 $406.400 $2.032 Enero 2027 $414.200 $2.071 Febrero 2027 $422.000 $2.110 Marzo 2027 $429.600 $2.148 Abril 2027 $437.000 $2.185

De esta manera, entre agosto de 2026 y abril de 2027, el piso salarial aumentará $60.400, al pasar de $376.600 a $437.000.

Cuánto se paga de salario mínimo

La nueva escala fue determinada por el Ejecutivo luego de que sindicatos y empleadores no llegaran a un acuerdo durante la última negociación del Consejo del Salario. Según lo consignado en la resolución, durante el encuentro se presentaron las propuestas de ambas partes y, tras el intercambio entre los representantes, no se alcanzó un consenso. Ante esa situación, el Gobierno volvió a establecer los montos del SMVM.

Cómo queda la prestación por desempleo en septiembre

La actualización también impacta sobre la prestación por desempleo. La normativa establece que el beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual neta que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al fin de la relación laboral.

Sin embargo, existen pisos y topes vinculados al salario mínimo: el beneficio no puede ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100%.

Con el nuevo valor de septiembre de $383.800, esos límites quedan en:

Prestación mínima por desempleo: $191.900.

$191.900. Prestación máxima por desempleo: $383.800.

Los valores volverán a modificarse en octubre, cuando el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumente a $391.200 mensuales y $1.956 por hora, de acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno.