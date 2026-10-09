De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2026

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina es de $391.200 en octubre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada laboral completa. En tanto, el valor de la hora para los trabajadores jornalizados quedó establecido en $1.956, según la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, que fijó los aumentos luego de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empresarios.

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La nueva escala entró en vigencia el 1° de octubre y alcanza a los trabajadores comprendidos en los regímenes laborales contemplados por la normativa. El SMVM también funciona como referencia para determinadas prestaciones sociales y otros cálculos vinculados con los ingresos.

Valor del salario mínimo en Argentina

Cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2026

La actualización dispuesta por el Gobierno representa un incremento respecto de septiembre, cuando el salario mínimo era de $383.800 mensuales. Los valores correspondientes a ambos meses son:

Concepto Septiembre 2026 Octubre 2026 Salario mínimo mensual $383.800 $391.200 Salario mínimo por hora $1.919 $1.956

La suba mensual equivale a $7.400 para quienes perciben el salario mínimo por jornada completa. En los casos de contratos a tiempo parcial o jornadas reducidas, la remuneración se calcula de manera proporcional, de acuerdo con las condiciones laborales aplicables.

El monto establecido no incluye las asignaciones familiares, que se liquidan bajo sus propias reglas.

Cómo aumentará el salario mínimo hasta abril de 2027

La Resolución 4/2026 estableció un esquema de incrementos mensuales que continuará durante los próximos seis meses. El cronograma previsto es el siguiente:

Mes Salario mínimo mensual Valor por hora Noviembre 2026 $398.800 $1.994 Diciembre 2026 $406.400 $2.032 Enero 2027 $414.200 $2.071 Febrero 2027 $422.000 $2.110 Marzo 2027 $429.600 $2.148 Abril 2027 $437.000 $2.185

De acuerdo con el esquema oficial, el piso salarial continuará aumentando hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.

A quiénes alcanza el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El SMVM constituye una remuneración mínima de referencia para los trabajadores alcanzados por la legislación laboral argentina. La normativa contempla a quienes están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el régimen de trabajo agrario y los organismos públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

Su función es establecer un piso de ingresos para una jornada legal completa, aunque los convenios colectivos de cada actividad pueden fijar remuneraciones superiores.

Salarios con aumento en octubre

Además, el salario mínimo se utiliza como parámetro para determinar requisitos de acceso a determinados programas estatales y prestaciones, por lo que sus modificaciones pueden tener efectos más allá de las relaciones laborales.

Por qué el Gobierno fijó los aumentos del salario mínimo

La actualización fue establecida por la Secretaría de Trabajo luego de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no lograra alcanzar un acuerdo. Durante las negociaciones de septiembre, las centrales sindicales rechazaron la propuesta presentada por el sector empresario.

La CGT y las dos CTA reclamaron un salario mínimo de $911.000, mientras que la oferta empresarial contemplaba incrementos mensuales y un monto superior a $450.000 hacia abril de 2027. En ese contexto, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó la propuesta: “Nos ofrecieron $ 468.000 recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”.

Ante la falta de consenso, el Gobierno definió unilateralmente los nuevos valores mediante la resolución correspondiente. El esquema permanecerá vigente hasta abril de 2027, salvo que una nueva disposición modifique los importes o las fechas de actualización.