Cuánto gana un empleado bancario en octubre 2026: el salario que cobran

Los empleados bancarios en Argentina cobran un salario mínimo conformado de $2.577.474,74 en octubre de 2026, incluida la participación en las ganancias (ROE). El monto surge del último acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias, que aplicó un incremento del 1,7% correspondiente a la inflación de agosto. Con esta actualización, la recomposición salarial acumulada durante los primeros ocho meses del año alcanzó el 21,3%.

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Cuánto cobra un empleado bancario en octubre 2026

Para la categoría administrativa inicial, el sueldo básico quedó establecido en $1.642.764,63. Sin embargo, la remuneración conformada incorpora otros componentes que elevan el ingreso de referencia.

Concepto Monto Básico administrativo inicial $1.642.764,63 Salario inicial conformado $2.505.061,24 Participación en ganancias (ROE) $72.413,50 Ingreso mínimo total $2.577.474,74

Los valores corresponden a remuneraciones de referencia y no necesariamente al salario neto que percibe cada trabajador, ya que pueden aplicarse descuentos y suplementos específicos.

Salarios bancarios en octubre

Escala salarial de bancarios: cuánto ganan según el puesto

Las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría laboral y los años de servicio. En los cargos de mayor responsabilidad, los salarios básicos superan los $7 millones.

Categoría Salario básico Administrativo con 10 años de antigüedad $1.989.990,36 Maestranza con 20 años de antigüedad $2.181.619,07 Jefe de servicio de primera categoría de ordenanza $2.255.322,41 Capataz general de maestranza $3.478.797,97 Jefe de departamento de primera categoría administrativa $5.454.047,67 Subgerente departamental de primera categoría $7.208.187,32

Estos importes no incluyen necesariamente todos los conceptos que integran la liquidación mensual.

Bancarios: el salario que cobran

Qué adicionales cobran los empleados bancarios

El acuerdo paritario también actualizó los suplementos correspondientes a determinadas funciones, formación académica y beneficios laborales.

Los principales adicionales son:

Función de cajero: $163.963,06.

Falla de caja: $287.355,05.

Falla de caja en moneda extranjera: $82.261,33.

Título secundario: $27.979,69.

Título terciario: $65.069,99.

Título universitario: $97.604,47.

Guardería: $416.341,95.

Su percepción depende de las tareas realizadas y de las condiciones establecidas para cada concepto.

Adicional por zona desfavorable

Los trabajadores de determinadas regiones del sur del país cuentan con un suplemento geográfico:

Provincia o región Adicional La Pampa $455.489,91 Patagones, Río Negro y Neuquén $498.870,24 Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur $585.630,91

Día del Bancario 2026: cuánto se paga en noviembre

El próximo 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario, una fecha que contempla un pago especial para los trabajadores de la actividad. Para la categoría inicial, el importe mínimo previsto es de $2.233.175,44, integrado por un componente fijo de $1.973.675,85 y otro variable según el coeficiente correspondiente a cada puesto.

La suma podría modificarse si se aplican nuevas actualizaciones salariales antes de su liquidación.

La Asociación Bancaria mantiene un mecanismo de revisión de los salarios vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Por este motivo, las próximas escalas dependerán de los nuevos datos de inflación y de las actualizaciones acordadas con las cámaras empresarias.