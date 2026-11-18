El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) registró un nuevo aumento en noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma de actualizaciones establecido por el Gobierno nacional. Con esta modificación, el ingreso mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa quedó fijado en $398.800, mientras que el valor por hora alcanzó los $1.994.

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La actualización representa un incremento de $7.600 respecto de octubre, cuando el salario mínimo se ubicaba en $391.200. Además, el ajuste también modifica los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.

Cuánto es el salario mínimo en noviembre de 2026

Desde el 1° de noviembre, el salario mínimo quedó establecido en $398.800 mensuales para quienes cumplen la jornada legal completa. En tanto, para los trabajadores jornalizados, el valor mínimo se fijó en $1.994 por hora trabajada.

De esta manera, los montos vigentes son:

Modalidad Salario mínimo Trabajadores mensualizados $398.800 Trabajadores jornalizados $1.994 por hora

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional, incluidas las entidades y organismos del Estado nacional que actúen como empleadores.

Los importes corresponden a los valores mínimos establecidos por la normativa y no incluyen las asignaciones familiares.

Salarios confirmados próximos meses

Cuánto aumentó el salario mínimo en noviembre

El nuevo valor representa una suba de $7.600 frente al monto vigente durante octubre. Así, el salario mínimo pasó de $391.200 a $398.800, lo que equivale a un incremento aproximado del 1,94%.

La actualización forma parte de un esquema de aumentos mensuales que continuará durante los próximos meses, con valores previamente establecidos hasta abril de 2027.

Prestación por desempleo: cuánto se cobra en noviembre de 2026

La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil también impacta sobre la prestación por desempleo. A partir de noviembre, el monto mínimo de esta prestación quedó establecido en $199.400, mientras que el máximo alcanza los $398.800.

Los valores son los siguientes:

Prestación por desempleo Monto Mínimo $199.400 Máximo $398.800

El esquema mantiene la relación prevista por la normativa entre los importes de la prestación y el salario mínimo vigente. De esta manera, quienes acceden al beneficio por desempleo quedan alcanzados por los nuevos límites establecidos para noviembre.

Cuánto aumentan los salarios según acuerdo con Gobierno

Salario mínimo: cómo siguen los aumentos hasta abril de 2027

El cronograma dispuesto por el Gobierno contempla nuevas actualizaciones mensuales durante los próximos meses. Según la Resolución 4/2026, el salario mínimo aumentará a $406.400 en diciembre y llegará a $414.200 en enero de 2027.

Las subas continuarán hasta abril, cuando el ingreso mínimo mensual alcanzará los $437.000.

La escala prevista es la siguiente:

Mes Salario mínimo mensual Noviembre 2026 $398.800 Diciembre 2026 $406.400 Enero 2027 $414.200 Febrero 2027 $422.000 Marzo 2027 $429.600 Abril 2027 $437.000

De esta manera, entre noviembre de 2026 y abril de 2027, el salario mínimo registrará un incremento de $38.200. En términos porcentuales, la suba prevista para ese período será de aproximadamente el 9,6%.

Qué trabajadores están alcanzados por el salario mínimo

El Salario Mínimo, Vital y Móvil establece un piso de remuneración para los trabajadores comprendidos en los regímenes laborales alcanzados por la normativa. Su actualización funciona como una referencia para los ingresos laborales y para determinadas prestaciones sociales vinculadas con su valor.

Sin embargo, los trabajadores incluidos en convenios colectivos de trabajo pueden tener escalas salariales superiores, de acuerdo con las negociaciones paritarias de cada actividad. Por lo tanto, el monto del SMVM no necesariamente coincide con el salario efectivo que perciben todos los trabajadores registrados.