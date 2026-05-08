Cuánto gana un albañil en mayo 2026: el salario por día y por hora

Los trabajadores de la construcción cobrarán en mayo con una nueva actualización salarial acordada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. El incremento impacta sobre los salarios básicos de albañiles, oficiales, ayudantes y serenos, con diferencias según la región del país y adicionales por zona desfavorable.
La nueva escala salarial contempla aumentos acumulativos y mantiene diferencias importantes entre las zonas del país. Mientras en Buenos Aires y gran parte de las provincias un oficial especializado supera los $6.100 por hora, en Tierra del Fuego el valor escala por encima de los $12.000 por hora debido a los adicionales regionales.
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Salarios de la construcción UOCRA
Cuánto cobra un albañil en mayo de 2026
Los valores vigentes desde el 1° de mayo quedaron definidos de la siguiente manera:
Zona A: Buenos Aires y la mayoría de las provincias
Corresponde a la escala general aplicada en gran parte del país.
- Oficial especializado: $6.119 por hora
- Oficial: $5.235 por hora
- Medio oficial: $4.837 por hora
- Ayudante: $4.452 por hora
- Sereno: $808.877 mensuales
Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut
En estas provincias se aplica un adicional por zona que eleva los salarios básicos.
- Oficial especializado: $6.792 por hora
- Oficial: $5.813 por hora
- Medio oficial: $5.362 por hora
- Ayudante: $4.965 por hora
- Sereno: $901.124 mensuales
Zona C: Santa Cruz
La escala salarial aumenta considerablemente por el impacto de la zona desfavorable.
- Oficial especializado: $9.394 por hora
- Oficial: $8.808 por hora
- Medio oficial: $8.499 por hora
- Ayudante: $8.252 por hora
- Sereno: $1.352.267 mensuales
Zona C-Austral: Tierra del Fuego
Es la región con los salarios más altos del convenio de la construcción.
- Oficial especializado: $12.238 por hora
- Oficial: $10.469 por hora
- Medio oficial: $9.675 por hora
- Ayudante: $8.905 por hora
- Sereno: $1.617.754 mensuales
Los valores forman parte del acuerdo paritario firmado por la UOCRA y las cámaras empresarias de la construcción, que establece aumentos escalonados y acumulativos para acompañar la evolución de la inflación.
Además de los básicos, muchos trabajadores pueden sumar adicionales vinculados a antigüedad, presentismo, viáticos o tareas específicas dentro de la obra. También continúan vigentes sumas no remunerativas y aportes específicos contemplados en el convenio colectivo.
Las escalas salariales cambian según la región debido a los adicionales por zona desfavorable. Estos plus buscan compensar el mayor costo de vida y las condiciones climáticas de determinadas provincias, especialmente en el sur del país.
Cómo sigue la paritaria de la construcción
El acuerdo salarial vigente todavía contempla revisiones periódicas entre el gremio y las empresas constructoras. La evolución de la inflación será clave para definir nuevos incrementos durante el segundo semestre de 2026.
El sector de la construcción continúa siendo uno de los principales generadores de empleo del país, aunque mantiene diferencias salariales importantes según la actividad, la provincia y el tipo de obra en la que se desempeñe cada trabajador.