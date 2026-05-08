Cuánto gana un albañil en mayo 2026: el salario por día y por hora

El valor de la hora de construcción

Los trabajadores de la construcción cobrarán en mayo con una nueva actualización salarial acordada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. El incremento impacta sobre los salarios básicos de albañiles, oficiales, ayudantes y serenos, con diferencias según la región del país y adicionales por zona desfavorable.

La nueva escala salarial contempla aumentos acumulativos y mantiene diferencias importantes entre las zonas del país. Mientras en Buenos Aires y gran parte de las provincias un oficial especializado supera los $6.100 por hora, en Tierra del Fuego el valor escala por encima de los $12.000 por hora debido a los adicionales regionales.

Salarios de la construcción UOCRA

Cuánto cobra un albañil en mayo de 2026

Los valores vigentes desde el 1° de mayo quedaron definidos de la siguiente manera:

Zona A: Buenos Aires y la mayoría de las provincias

Corresponde a la escala general aplicada en gran parte del país.

Oficial especializado: $6.119 por hora

Oficial: $5.235 por hora

Medio oficial: $4.837 por hora

Ayudante: $4.452 por hora

Sereno: $808.877 mensuales

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

En estas provincias se aplica un adicional por zona que eleva los salarios básicos.

Oficial especializado: $6.792 por hora

Oficial: $5.813 por hora

Medio oficial: $5.362 por hora

Ayudante: $4.965 por hora

Sereno: $901.124 mensuales

Zona C: Santa Cruz

La escala salarial aumenta considerablemente por el impacto de la zona desfavorable.

Oficial especializado: $9.394 por hora

Oficial: $8.808 por hora

Medio oficial: $8.499 por hora

Ayudante: $8.252 por hora

Sereno: $1.352.267 mensuales

Zona C-Austral: Tierra del Fuego

Es la región con los salarios más altos del convenio de la construcción.

Oficial especializado: $12.238 por hora

Oficial: $10.469 por hora

Medio oficial: $9.675 por hora

Ayudante: $8.905 por hora

Sereno: $1.617.754 mensuales

Los valores forman parte del acuerdo paritario firmado por la UOCRA y las cámaras empresarias de la construcción, que establece aumentos escalonados y acumulativos para acompañar la evolución de la inflación.

Salarios de la construcción

Además de los básicos, muchos trabajadores pueden sumar adicionales vinculados a antigüedad, presentismo, viáticos o tareas específicas dentro de la obra. También continúan vigentes sumas no remunerativas y aportes específicos contemplados en el convenio colectivo.

Las escalas salariales cambian según la región debido a los adicionales por zona desfavorable. Estos plus buscan compensar el mayor costo de vida y las condiciones climáticas de determinadas provincias, especialmente en el sur del país.

Cómo sigue la paritaria de la construcción

El acuerdo salarial vigente todavía contempla revisiones periódicas entre el gremio y las empresas constructoras. La evolución de la inflación será clave para definir nuevos incrementos durante el segundo semestre de 2026.

El sector de la construcción continúa siendo uno de los principales generadores de empleo del país, aunque mantiene diferencias salariales importantes según la actividad, la provincia y el tipo de obra en la que se desempeñe cada trabajador.