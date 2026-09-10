Cuánto gana un mecánico en septiembre 2026: el salario que cobra

El costo de llevar un auto al mecánico depende de distintos factores, desde el tipo de reparación hasta el modelo del vehículo, la tecnología necesaria y los repuestos utilizados. Sin embargo, los talleres cuentan con valores de referencia que permiten estimar cuánto cuesta la mano de obra en septiembre de 2026.

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La Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, establece parámetros para diferentes trabajos del sector.

Para septiembre, los valores sugeridos se mantienen sin cambios respecto de agosto. La denominada "hora taller" para trabajos de mecánica, electricidad y otros servicios se ubica en $84.000 más IVA.

Cuánto cobra un mecánico por hora en septiembre 2026

El valor de referencia para una hora de trabajo de mecánica, electricidad y otros servicios es de $84.000 más IVA durante septiembre. Este importe funciona como una guía para los talleres y no implica que todos los mecánicos deban cobrar exactamente ese monto. Tampoco se trata de un salario por hora que perciba directamente el trabajador, sino de un valor de referencia para presupuestar el servicio del taller.

El precio que finalmente paga el cliente puede variar según la reparación, la ubicación del establecimiento, el equipamiento utilizado, la especialización requerida y las características del vehículo.

Salarios con aumento en septiembre

Cuánto cuesta la hora taller en septiembre

Los valores de referencia de FAATRA para septiembre son los siguientes:

Trabajo Valor de referencia Hora de mecánica, electricidad y otros servicios $84.000 + IVA Hora de pintura $84.000 + IVA Día de chapa, equivalente a cuatro horas $336.000 + IVA Paño de pintura, equivalente a seis horas con insumos $504.000 + IVA

Estos valores permanecen en los mismos niveles que durante agosto.

Qué es la hora taller y cómo se calcula

La "hora taller" es una unidad de referencia utilizada para estimar el costo de la mano de obra necesaria para realizar una reparación. No obstante, no funciona como un sistema obligatorio de facturación.

En muchos casos, los mecánicos presupuestan directamente el trabajo completo en lugar de cobrar por la cantidad exacta de horas que el vehículo permanece en el establecimiento. Para determinar el precio pueden utilizarse tiempos estándar estimados para cada tipo de reparación. Una tarea técnicamente sencilla, por ejemplo, puede resultar más costosa si para acceder a la pieza dañada es necesario desmontar varios componentes del vehículo.

Cuánto cobra un mecánico en septiembre

Por qué puede cambiar el precio que cobra un mecánico

El valor final de una reparación puede alejarse de la referencia establecida para la hora taller. Entre los factores que inciden aparecen la complejidad del trabajo, el diagnóstico previo, la cantidad de piezas que deben desmontarse y el tiempo necesario para completar la tarea.

También influyen la tecnología incorporada en el vehículo, la necesidad de herramientas específicas, el nivel de equipamiento del taller y los repuestos e insumos utilizados. Por eso, los $84.000 más IVA funcionan como un parámetro para septiembre y no como un precio único que necesariamente deban cobrar todos los talleres mecánicos.