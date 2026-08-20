Cuánto gana un empleado de turismo en agosto 2026: el salario que cobra

Los trabajadores del sector turístico, hotelero y gastronómico tienen definido el esquema salarial de agosto de 2026, luego del último acuerdo alcanzado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA).

El entendimiento, firmado el 31 de julio, alcanza a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 362/03 y establece las remuneraciones correspondientes a julio, agosto y septiembre. Durante estos tres meses, los salarios básicos permanecen en los valores vigentes en junio, pero los trabajadores reciben una gratificación extraordinaria no remunerativa.

En agosto corresponde cobrar la segunda cuota de ese adicional, cuyo monto depende de la categoría profesional y del tipo de establecimiento. En hoteles de cuatro estrellas, por ejemplo, las sumas van desde $70.000 hasta $117.000, mientras que en los de cinco estrellas oscilan entre $82.000 y $131.000. En establecimientos de seis estrellas pueden alcanzar los $205.000.

Cuánto gana un empleado de turismo en agosto 2026

El ingreso de agosto se compone del salario básico más la segunda cuota de la gratificación extraordinaria no remunerativa. El adicional aparece en la liquidación bajo el concepto "Acuerdo 2026 Segunda Cuota – suma no remunerativa".

En los hoteles de cuatro estrellas, la escala salarial queda de la siguiente manera:

Categoría 1: básico de $1.051.082 + $70.000.

básico de $1.051.082 + $70.000. Categoría 2: básico de $1.102.047 + $73.000.

básico de $1.102.047 + $73.000. Categoría 3: básico de $1.166.511 + $77.000.

básico de $1.166.511 + $77.000. Categoría 4: básico de $1.219.740 + $81.000.

básico de $1.219.740 + $81.000. Categoría 5: básico de $1.287.698 + $85.000.

básico de $1.287.698 + $85.000. Categoría 6: básico de $1.357.955 + $90.000.

básico de $1.357.955 + $90.000. Categoría 7: básico de $1.763.730 + $117.000.

De esta manera, al sumar ambos conceptos, los montos de referencia de agosto van desde $1.121.082 para la categoría 1 hasta $1.880.730 para la categoría 7, antes de considerar otros conceptos que pudieran corresponder.

Cuánto cobran los empleados de hoteles de cinco estrellas

Para quienes trabajan en hoteles de cinco estrellas, los salarios básicos son superiores y también aumenta el monto de la suma extraordinaria:

Categoría 1: $1.240.865 + $82.000.

$1.240.865 + $82.000. Categoría 2: $1.287.848 + $85.000.

$1.287.848 + $85.000. Categoría 3: $1.351.845 + $90.000.

$1.351.845 + $90.000. Categoría 4: $1.396.066 + $92.000.

$1.396.066 + $92.000. Categoría 5: $1.451.579 + $96.000.

$1.451.579 + $96.000. Categoría 6: $1.512.293 + $100.000.

$1.512.293 + $100.000. Categoría 7: $1.967.121 + $131.000.

Así, al sumar el básico y la gratificación, los ingresos de referencia se ubican entre $1.322.865 y $2.098.121, según la categoría.

Salarios: cuánto cobran de aumento los nucleados en UTHGRA

Cuánto cobra un trabajador de un hotel de seis estrellas

La escala también contempla a los establecimientos de seis estrellas, donde se encuentran los salarios más elevados del convenio.

La categoría 1 tiene un básico de $1.862.963, al que se agregan $124.000 no remunerativos. En el extremo superior, la categoría 7 cuenta con un básico de $3.089.077 y una suma extraordinaria de $205.000. Por lo tanto, la remuneración de referencia, sumando ambos componentes, parte de $1.986.963 y puede alcanzar los $3.294.077 en la categoría más alta.

Qué aumento reciben los empleados de turismo en agosto

El acuerdo no establece un aumento porcentual sobre los salarios básicos para agosto. Los básicos remunerativos permanecen congelados en los valores de junio y la recomposición se instrumenta mediante las tres cuotas de la gratificación extraordinaria correspondientes a julio, agosto y septiembre.

Además, debido a que el acuerdo fue firmado el 31 de julio y presentado ante la Secretaría de Trabajo el 7 de agosto, se estableció que la primera cuota correspondiente a julio puede abonarse durante agosto, evitando así una reliquidación retroactiva. Las cuotas correspondientes a agosto y septiembre se pagan con los haberes de cada mes.

Cuánto cobran de aumento los empleados de turismo

Qué pasará con los salarios en septiembre y octubre

En septiembre, los trabajadores cobrarán los mismos salarios básicos y recibirán la tercera y última cuota de la gratificación extraordinaria de este primer tramo. Los montos del adicional serán iguales a los pagados en agosto.

El próximo cambio relevante está previsto para octubre. El acuerdo establece como referencia una actualización del 8,03% sobre los salarios básicos remunerativos vigentes en septiembre. Si para el 15 de octubre las partes no alcanzan un nuevo entendimiento con vigencia desde el 1° de ese mes, esos valores pasarán a aplicarse como salarios básicos, sin perjuicio de una negociación posterior.