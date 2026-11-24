Los empleados de locales de comida rápida en Argentina cuentan con una nueva escala salarial en noviembre de 2026, tras la incorporación a los básicos de las sumas no remunerativas acordadas durante la última negociación paritaria.

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Los valores corresponden al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 329/00, que comprende a los trabajadores de la rama de Servicios Rápidos y establece diferentes remuneraciones según las funciones y responsabilidades de cada puesto.

Con la actualización, los salarios básicos mensuales oscilan entre $1.070.813 y $2.001.233, sin considerar los adicionales por presentismo, antigüedad, nocturnidad y zona geográfica.

Salarios con aumento en diciembre

Cuánto gana un empleado de comida rápida en noviembre 2026

La nueva escala salarial contempla remuneraciones diferenciadas para quienes desempeñan tareas de atención al público, cocina, administración, mantenimiento y limpieza. Mientras que un empleado principiante tiene un básico de $1.190.440, los trabajadores que se desempeñan como cajeros perciben $1.390.172. Por su parte, las categorías de mayor calificación superan los $2 millones mensuales.

La escala salarial vigente en noviembre es la siguiente:

Maestro pastelero, heladero, cocinero y pizzero: $2.001.233.

Encargado: $1.784.492.

Líder B: $1.739.734.

Dependiente de salón: $1.706.632.

Maestro facturero, oficial pastelero y rotisero fiambrero: $1.609.294.

Líder A: $1.497.447.

Oficial de mantenimiento, líder de mantenimiento, minutero y parrillero: $1.408.060.

Cajero y postrero: $1.390.172.

Sandwichero, empleado administrativo y dependiente de mostrador: $1.338.361.

Ayudante de mantenimiento y empanadero: $1.337.237.

Empleado B: $1.314.499.

Ayudante pastelero, dependiente de helados, cafetero y auxiliar administrativo: $1.283.991.

Empleado A: $1.262.292.

Sereno, lavacopas y peón de limpieza, carga y descarga: $1.249.617.

Empleado principiante: $1.190.440.

Aprendiz menor de 18 años: $1.070.813.

Estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio, antes de los descuentos legales y sin contemplar los adicionales.

Personal de comida rápida salarios

Cuánto cobra por hora un empleado de comida rápida

El convenio colectivo también establece valores por hora para las diferentes categorías laborales, un aspecto relevante para quienes cumplen jornadas reducidas o trabajan bajo distintas modalidades de contratación. Los valores correspondientes a noviembre de 2026 son:

Maestro pastelero, heladero, cocinero y pizzero: $10.537,82.

Encargado: $9.393,97.

Líder B: $9.156,64.

Dependiente de salón: $8.980,26.

Maestro facturero, oficial pastelero y rotisero fiambrero: $8.468,02.

Líder A: $7.881,43.

Oficial de mantenimiento, líder de mantenimiento, minutero y parrillero: $7.410,81.

Cajero y postrero: $7.312,91.

Sandwichero, empleado administrativo y dependiente de mostrador: $7.044,81.

Ayudante de mantenimiento y empanadero: $7.043,90.

Empleado B: $6.919,91.

Ayudante pastelero, dependiente de helados, cafetero y auxiliar administrativo: $6.758,46.

Empleado A: $6.643,48.

Sereno, lavacopas y peón de limpieza, carga y descarga: $6.581,19.

Empleado principiante: $6.268,16.

Aprendiz menor de 18 años: $5.637,50.

El ingreso mensual dependerá de la cantidad de horas trabajadas y de los conceptos adicionales que correspondan en cada liquidación.

Paritarias de comida rápida: qué cambia en los salarios de noviembre

La actualización salarial responde al acuerdo firmado en julio de 2026, que estableció un esquema de asignaciones no remunerativas calculadas sobre los básicos vigentes en ese mes.

El cronograma contempló los siguientes porcentajes:

Julio: 2%.

Agosto: 3,94%.

Septiembre: 5,70%.

Octubre: 7,40%.

A partir de noviembre, estas mejoras quedaron incorporadas a los salarios básicos de cada categoría, por lo que dejaron de liquidarse como conceptos no remunerativos separados.

Esta modificación también puede incidir en el cálculo de otros conceptos laborales vinculados con el básico de convenio.

Presentismo, antigüedad y nocturnidad: qué adicionales cobran los empleados

Además del salario básico, los trabajadores del sector pueden acceder a distintos adicionales que incrementan sus ingresos mensuales. Uno de los principales es el premio por presentismo, equivalente al 14% de la remuneración nominal bruta del mes. Para acceder a este beneficio, los empleados deben cumplir con las jornadas asignadas y las condiciones de asistencia establecidas en el convenio.

En cuanto a la antigüedad, se reconoce un adicional del 1% por cada año trabajado, que comienza a liquidarse a partir del mes en el que el empleado cumple dos años de servicio. Por otra parte, quienes desempeñan sus funciones entre las 21 y las 6 perciben un adicional de $766,33 por cada hora nocturna trabajada.