Cuánto gana un albañil en septiembre 2026: el salario por día y por hora

Contratar a un albañil, un electricista o un plomero en septiembre puede implicar costos muy diferentes según el trabajo que deba realizarse, la complejidad de la reparación, la ubicación y los materiales necesarios.

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En el caso de los trabajadores de la construcción alcanzados por convenio, continúan vigentes como referencia los últimos valores establecidos por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La escala diferencia los salarios según la categoría laboral y la zona geográfica.

La situación es distinta para electricistas y plomeros independientes, ya que no existe una tarifa nacional única para cada servicio. En estos casos, los valores funcionan como una orientación y el presupuesto definitivo depende de las características de cada trabajo.

Cuánto cobra un albañil en septiembre 2026

Por el momento, los albañiles mantienen como referencia en septiembre los valores establecidos para agosto, correspondientes al último tramo del acuerdo salarial para el período junio-agosto. Ese mes se había aplicado una suba del 1,9% sobre los básicos de julio. La escala comprende a los trabajadores alcanzados por los convenios 76/75 y 577/10 y establece diferentes valores según la zona.

En la Zona A, que incluye a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, un oficial especializado cobra un básico de $7.420 por hora. Para un oficial, el valor es de $6.348; un medio oficial percibe $5.866 y un ayudante, $5.399 por hora. El salario mensual del sereno es de $980.858.

En la Zona B, el oficial especializado tiene un básico de $8.237 por hora; el oficial, $7.049; el medio oficial, $6.502; y el ayudante, $6.020. El sereno alcanza los $1.092.719 mensuales.

Los valores son más elevados en las regiones contempladas por las zonas C y C Austral:

Categoría Zona A Zona B Zona C Zona C Austral Oficial especializado $7.420 $8.237 $11.392 $14.841 Oficial $6.348 $7.049 $10.680 $12.695 Medio oficial $5.866 $6.502 $10.306 $11.732 Ayudante $5.399 $6.020 $10.007 $10.798 Sereno mensual $980.858 $1.092.719 $1.639.782 $1.961.716

Estos montos son salarios básicos de convenio y no equivalen necesariamente al precio que deberá pagar un particular por contratar a un albañil. El presupuesto de una obra puede incorporar materiales, herramientas, traslados y otros costos.

El valor por hora de un albañil

Cuánto cobra un electricista en septiembre 2026

Para los electricistas independientes no existe una escala nacional que determine un precio obligatorio por cada reparación. Los montos dependen del tipo de servicio, la dificultad, el tiempo requerido, la ubicación y las condiciones de la instalación.

Como referencia de mano de obra, una búsqueda y reparación de cortocircuito puede costar entre $57.974 y $91.865, mientras que instalar una boca eléctrica completa se ubica entre $29.436 y $58.746.

Una visita técnica para realizar un diagnóstico tiene valores que van desde $25.577 hasta $71.101. En tanto, preparar una instalación eléctrica para un aire acondicionado puede costar entre $46.160 y $97.327. Para la colocación de un termotanque eléctrico, los valores orientativos se encuentran entre $53.000 y $135.591.

Otro trabajo que puede resultar más costoso es el Certificado de Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI). Las referencias para 2026 ubican la mano de obra entre $149.000 y $266.000, aunque el valor final depende de la instalación y del profesional matriculado.

Salarios con aumento

Cuánto cobra un plomero en septiembre 2026

Los plomeros tampoco tienen una tarifa única para todos los trabajos. Una visita de diagnóstico puede costar entre $19.310 y $83.902, a partir de lo cual se confecciona el presupuesto según la reparación necesaria.

Entre los trabajos más frecuentes, el cambio de un sifón bajo mesada puede costar entre $24.258 y $40.000, mientras que reemplazar una grifería tiene un valor orientativo de entre $30.000 y $50.000. El cambio de una llave de paso se ubica entre $31.000 y $48.000; la instalación o reemplazo de un inodoro, entre $30.000 y $50.000; y la colocación de un bidet, entre $33.000 y $48.000.

Para una destapación simple, la referencia va de $30.000 a $66.000. Si el trabajo debe realizarse de urgencia, el costo puede aumentar hasta un rango de entre $50.000 y $90.000. La colocación o cambio de una bomba presurizadora, en tanto, puede costar entre $54.600 y $109.000.