Cuánto cobran trabajadores rurales tras el aumento en agosto 2026: el salario que ganan

Los trabajadores rurales tienen una nueva escala salarial en agosto de 2026, luego del acuerdo alcanzado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades empleadoras en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

El entendimiento estableció una serie de incrementos escalonados para julio, agosto, septiembre y octubre, por lo que los salarios básicos continuarán aumentando durante los próximos meses.

En el caso del Peón General, una de las categorías de referencia dentro de la actividad agropecuaria, el salario básico correspondiente a agosto quedó establecido en $1.183.074,33 mensuales. La nueva escala alcanza al personal permanente de prestación continua comprendido dentro del Régimen Nacional de Trabajo Agrario y fija los salarios mínimos que deben respetar los empleadores.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobra un trabajador rural en agosto de 2026

La actualización salarial se aplica de manera progresiva. Para la categoría Peón General, la escala establece los siguientes valores:

Julio: $1.144.473,80.

$1.144.473,80. Agosto: $1.183.074,33.

$1.183.074,33. Septiembre: $1.216.369,67.

$1.216.369,67. Octubre: $1.248.297,96.

De esta manera, durante agosto el salario básico mensual de un peón rural alcanza los $1.183.074,33. Entre julio y octubre, el ingreso básico de esta categoría aumentará en más de $103.000 mensuales, de acuerdo con el esquema acordado.

Los montos establecidos constituyen un piso salarial, por lo que el ingreso efectivo del trabajador puede ser superior si corresponde incorporar adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos vinculados con las tareas realizadas.

Cómo es el aumento salarial para los trabajadores rurales

A diferencia de una actualización aplicada en un único tramo, el último acuerdo estableció incrementos mensuales durante cuatro meses consecutivos. El esquema comenzó en julio y continuará durante agosto, septiembre y octubre. De esta manera, los salarios básicos se irán modificando progresivamente durante el segundo semestre.

Las remuneraciones fijadas por la CNTA tienen carácter obligatorio para los empleadores alcanzados por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Por lo tanto, los trabajadores no pueden percibir salarios básicos inferiores a los establecidos para su categoría. Además del Peón General, existen distintas escalas según las funciones y responsabilidades de cada trabajador.

Cuánto cobra un empleado rural en agosto

A quiénes alcanza la nueva escala salarial de UATRE

El acuerdo comprende al personal permanente de prestación continua incluido dentro del Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Se trata de trabajadores que realizan tareas habituales dentro de establecimientos agropecuarios y mantienen una relación laboral permanente con el empleador.

Dentro del sector existen diferentes categorías de acuerdo con la función desarrollada. Entre ellas se encuentran trabajadores destinados a:

Tareas rurales generales.

Producción agrícola.

Actividad ganadera.

Mantenimiento.

Manejo de maquinaria agrícola.

Funciones especializadas.

Otras actividades comprendidas dentro del régimen agrario.

Cada categoría cuenta con su propia remuneración mínima, aunque el salario del Peón General suele utilizarse como una de las principales referencias para analizar la evolución de los ingresos del sector.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de un trabajador rural

El salario básico establecido en la escala funciona como el monto mínimo que debe recibir el trabajador según su categoría. Sin embargo, la remuneración mensual puede ser mayor por la incorporación de distintos adicionales.

Entre los conceptos que pueden modificar el ingreso se encuentran:

Antigüedad.

Zona desfavorable , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Adicionales relacionados con determinadas tareas o funciones.

Otros conceptos establecidos para categorías específicas del régimen agrario.

Por esta razón, dos trabajadores encuadrados en la misma categoría pueden terminar percibiendo remuneraciones diferentes dependiendo de su antigüedad, el lugar donde trabajan y las tareas que realizan.

La actual escala fija remuneraciones hasta octubre de 2026. Antes de finalizar ese período, las partes deberán volver a analizar la evolución de los ingresos y definir si corresponde avanzar con una nueva recomposición para los últimos meses del año. Tras la firma del acuerdo, UATRE señaló que continuará participando de las negociaciones en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y planteando la necesidad de nuevas mejoras salariales.