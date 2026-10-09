Cuánto cobran los farmacéuticos en octubre 2026: escala salarial

Los farmacéuticos en Argentina cobran salarios básicos de entre $2.500.000 y $3.750.000 en octubre de 2026, según la escala salarial del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB). Los montos corresponden a una jornada de 45 horas semanales y contemplan diferencias según la responsabilidad profesional y las tareas desempeñadas.

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La grilla comprende a los profesionales alcanzados por los convenios del sindicato que trabajan en farmacias, droguerías, distribuidoras, establecimientos hospitalarios e industrias vinculadas con la actividad.

Escala salarial de farmacéuticos: cuánto cobran en octubre 2026

Los haberes básicos establecidos por SAFYB se dividen en tres categorías principales. El salario más elevado corresponde a quienes ejercen funciones de dirección técnica o jefatura.

Categoría profesional Salario básico mensual Director Técnico o Jefe $3.750.000 Farmacéutico Auxiliar $3.000.000 Farmacéutico de Planta $2.500.000

La categoría de farmacéutico de planta se aplica específicamente a los profesionales que realizan tareas administrativas dentro de la estructura laboral. Los importes representan los básicos de referencia, por lo que la remuneración total puede ser superior cuando se incorporan suplementos por funciones, especialización o ubicación geográfica.

Por su parte, el secretario general de SAFYB, Marcelo Peretta, aseguró que "el salario de ingreso para cualquier director técnico de farmacia, de droguería o de laboratorio, que son los ámbitos o los empleadores que representa el sindicato o que están obligados a aplicar los convenios del sindicato, parten con un mínimo de $4.300.000 para el mes de octubre 2026".

Farmaceúticos con aumento según categoría

Qué adicionales cobran los farmacéuticos en octubre

Además del sueldo básico, la escala contempla compensaciones que se calculan sobre la remuneración correspondiente a cada profesional. Para la categoría de farmacéutico de planta, cuyo básico es de $2.500.000, los valores de referencia son:

Adicional Porcentaje Monto Competencia 12% $300.000 Atención farmacéutica 10% $250.000 Gestión 20% $500.000 Elaboración y control 10% $250.000 Idioma 10% $250.000 Atención domiciliaria 5% $125.000 Permanencia 10% $250.000 Zona desfavorable 27% $675.000 Zona desfavorable 30% $750.000

Los suplementos no se aplican automáticamente a todos los trabajadores, sino que dependen de las funciones, las competencias acreditadas y las condiciones laborales de cada puesto.

Salarios con aumento en octubre

Cuánto cobran los farmacéuticos por hora y por guardias

La grilla de SAFYB también establece valores específicos para el trabajo suplementario, las jornadas y los turnos de cobertura profesional. Los importes de octubre son:

Hora suplementaria: $13.889.

Día laboral: $104.167.

Turno o guardia de 24 horas: $208.333.

En el caso de las tareas realizadas los sábados por la tarde, domingos y feriados, la escala establece un recargo del 100%. Estos valores permiten calcular las compensaciones correspondientes cuando el profesional realiza tareas fuera de su jornada habitual o debe cubrir turnos adicionales.

Farmacéuticos de droguerías e industrias: cuánto aumenta el salario

La remuneración también cambia según el tipo de establecimiento en el que se desempeña el profesional. De acuerdo con la escala sindical, quienes trabajan en droguerías perciben un incremento del 25% sobre el básico, mientras que para los profesionales de la industria el adicional alcanza el 50%.

Tomando como referencia los valores de cada categoría, los salarios resultantes son:

Categoría Farmacias Droguerías (+25%) Industria (+50%) Director Técnico o Jefe $3.750.000 $4.687.500 $5.625.000 Farmacéutico Auxiliar $3.000.000 $3.750.000 $4.500.000 Farmacéutico de Planta $2.500.000 $3.125.000 $3.750.000

Los montos son valores calculados a partir de los porcentajes previstos en la grilla y no incluyen otros suplementos que pudieran corresponder.