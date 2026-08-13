Cuánto cobran los farmacéuticos en agosto 2026: la escala salarial

Los empleados de farmacia tienen nuevas escalas salariales vigentes desde agosto de 2026, tras las negociaciones paritarias entre la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 659/13 y establece nuevos salarios básicos para las distintas categorías del sector.

Con los valores vigentes, las remuneraciones parten de $1.403.185,39 para cadetes y aprendices ayudantes, mientras que los profesionales farmacéuticos alcanzan un básico de $2.134.953,36.

Además, el acuerdo contempla adicionales específicos para los profesionales alcanzados por el régimen de bloqueo de título, cuyos importes pueden superar los $1,6 millones.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobra un empleado de farmacia en agosto 2026

La nueva escala establece diferentes remuneraciones según las tareas y responsabilidades de cada trabajador.

Los salarios básicos de agosto quedaron de la siguiente manera:

Cadetes y Aprendiz Ayudante: $1.403.185,39.

$1.403.185,39. Personal Auxiliar Interno y Externo: $1.486.139,03.

$1.486.139,03. Personal con Asignación Específica: $1.580.289,30.

$1.580.289,30. Ayudante en Gestión de Farmacia: $1.580.289,30.

$1.580.289,30. Personal en Gestión de Farmacia: $1.933.355,60.

$1.933.355,60. Farmacéutico: $2.134.953,36.

De esta manera, un farmacéutico comprendido en el convenio tiene en agosto un salario básico superior a los $2,1 millones, antes de considerar los adicionales que puedan corresponder según su función.

Para la categoría Farmacéutico, la escala salarial establece un básico de $2.134.953,36 durante agosto. Sin embargo, el ingreso puede ser superior para determinados profesionales debido a los adicionales contemplados por el convenio colectivo.

Uno de los principales conceptos es el bloqueo de título profesional, que corresponde en determinadas situaciones a farmacéuticos que ejercen la dirección técnica o cumplen funciones bajo las condiciones previstas por el CCT.

Cuánto cobra un farmaceútico

Cuánto se paga por bloqueo de título en agosto

El acuerdo también actualizó los suplementos vinculados con la responsabilidad profesional y el bloqueo de título contemplados en el artículo 7 del convenio.

Los valores son:

Bloqueo de Título del Farmacéutico Director Técnico: $1.650.389,40.

$1.650.389,40. Título de Farmacéutico, equivalente al 80% del bloqueo: $1.320.311,52.

$1.320.311,52. Título de Farmacéutico, equivalente al 60% del bloqueo: $990.233,64.

Estos conceptos se incorporan cuando corresponden según las funciones y condiciones laborales de cada profesional.

Cómo se definieron los nuevos salarios de farmacia

Las nuevas escalas surgieron de las negociaciones entre FATFA y COFA y determinan los pisos salariales para las categorías comprendidas en el CCT 659/13. El esquema diferencia los haberes de acuerdo con la función desempeñada. Así, los salarios aumentan desde los $1,4 millones de las categorías iniciales hasta los $2,13 millones correspondientes a los farmacéuticos.

Los valores constituyen la referencia para la liquidación salarial de agosto de los trabajadores alcanzados por el convenio, a los que deberán incorporarse los adicionales que correspondan en cada caso.