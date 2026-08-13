Cuánto cobran los farmacéuticos en agosto 2026: la escala salarial

Los empleados de farmacia tienen nuevas escalas salariales vigentes desde agosto de 2026, tras las negociaciones paritarias entre la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 659/13 y establece nuevos salarios básicos para las distintas categorías del sector.
Con los valores vigentes, las remuneraciones parten de $1.403.185,39 para cadetes y aprendices ayudantes, mientras que los profesionales farmacéuticos alcanzan un básico de $2.134.953,36.
Además, el acuerdo contempla adicionales específicos para los profesionales alcanzados por el régimen de bloqueo de título, cuyos importes pueden superar los $1,6 millones.
Cuánto cobra un empleado de farmacia en agosto 2026
La nueva escala establece diferentes remuneraciones según las tareas y responsabilidades de cada trabajador.
Los salarios básicos de agosto quedaron de la siguiente manera:
- Cadetes y Aprendiz Ayudante: $1.403.185,39.
- Personal Auxiliar Interno y Externo: $1.486.139,03.
- Personal con Asignación Específica: $1.580.289,30.
- Ayudante en Gestión de Farmacia: $1.580.289,30.
- Personal en Gestión de Farmacia: $1.933.355,60.
- Farmacéutico: $2.134.953,36.
De esta manera, un farmacéutico comprendido en el convenio tiene en agosto un salario básico superior a los $2,1 millones, antes de considerar los adicionales que puedan corresponder según su función.
Para la categoría Farmacéutico, la escala salarial establece un básico de $2.134.953,36 durante agosto. Sin embargo, el ingreso puede ser superior para determinados profesionales debido a los adicionales contemplados por el convenio colectivo.
Uno de los principales conceptos es el bloqueo de título profesional, que corresponde en determinadas situaciones a farmacéuticos que ejercen la dirección técnica o cumplen funciones bajo las condiciones previstas por el CCT.
Cuánto se paga por bloqueo de título en agosto
El acuerdo también actualizó los suplementos vinculados con la responsabilidad profesional y el bloqueo de título contemplados en el artículo 7 del convenio.
Los valores son:
- Bloqueo de Título del Farmacéutico Director Técnico: $1.650.389,40.
- Título de Farmacéutico, equivalente al 80% del bloqueo: $1.320.311,52.
- Título de Farmacéutico, equivalente al 60% del bloqueo: $990.233,64.
Estos conceptos se incorporan cuando corresponden según las funciones y condiciones laborales de cada profesional.
Cómo se definieron los nuevos salarios de farmacia
Las nuevas escalas surgieron de las negociaciones entre FATFA y COFA y determinan los pisos salariales para las categorías comprendidas en el CCT 659/13. El esquema diferencia los haberes de acuerdo con la función desempeñada. Así, los salarios aumentan desde los $1,4 millones de las categorías iniciales hasta los $2,13 millones correspondientes a los farmacéuticos.
Los valores constituyen la referencia para la liquidación salarial de agosto de los trabajadores alcanzados por el convenio, a los que deberán incorporarse los adicionales que correspondan en cada caso.