Los encargados de edificios reciben en noviembre de 2026 una actualización salarial, de acuerdo con la nueva escala difundida por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). Los montos varían según la categoría del inmueble, las funciones desempeñadas y si el trabajador cuenta con vivienda.

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Según la grilla vigente, un encargado permanente con vivienda cobra entre $1.138.175 y $1.365.810 mensuales, mientras que aquellos que no disponen de esta prestación perciben salarios básicos que van desde $1.298.099 hasta $1.557.719.

Los importes corresponden a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 589/10 y forman parte del acuerdo salarial firmado en septiembre entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las entidades que representan a los empleadores.

Además de los salarios básicos, la liquidación incluye adicionales por antigüedad, retiro de residuos, limpieza de cocheras y otras tareas específicas.

Cuánto cobra un encargado de edificio en noviembre

Cuánto cobra un encargado de edificio en noviembre de 2026

La escala salarial de noviembre establece cuatro categorías de edificios, que determinan diferentes remuneraciones para los trabajadores. También distingue entre los encargados que disponen de vivienda dentro del inmueble y aquellos que no cuentan con ese beneficio.

Los salarios básicos mensuales para los encargados permanentes quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Con vivienda Sin vivienda Primera $1.365.810 $1.557.719 Segunda $1.308.901 $1.492.814 Tercera $1.251.992 $1.427.909 Cuarta $1.138.175 $1.298.099

De esta manera, los encargados permanentes de primera categoría sin vivienda tienen el básico más alto dentro de este grupo, con $1.557.719 mensuales. En cambio, quienes trabajan en edificios de cuarta categoría y cuentan con vivienda perciben un básico de $1.138.175.

Estos valores no representan necesariamente el sueldo final, ya que deben incorporarse los adicionales correspondientes y descontarse los aportes legales.

Escala salarial SUTERH: cuánto cobran los ayudantes de edificios

El convenio también contempla a los ayudantes permanentes, cuyos salarios básicos coinciden con los de los encargados permanentes bajo las mismas condiciones de contratación. Para noviembre, los ayudantes con vivienda perciben entre $1.138.175 y $1.365.810, mientras que aquellos sin vivienda cobran entre $1.298.099 y $1.557.719.

Por su parte, los ayudantes que cumplen media jornada tienen una escala diferenciada:

Categoría Sueldo básico de media jornada Primera $778.859 Segunda $746.407 Tercera $713.955 Cuarta $649.050

La diferencia responde tanto a la jornada laboral como a la categoría asignada al edificio.

Cuánto cobran los mayordomos en noviembre 2026

Los mayordomos también tienen una escala salarial específica, con importes superiores a los establecidos para los encargados permanentes. Los valores correspondientes a noviembre son los siguientes:

Categoría Con vivienda Sin vivienda Primera $1.406.420 $1.610.256 Segunda $1.347.818 $1.543.162 Tercera $1.289.219 $1.476.068 Cuarta $1.172.017 $1.341.880

En este caso, un mayordomo de primera categoría sin vivienda cobra un básico de $1.610.256, mientras que uno de cuarta categoría con vivienda percibe $1.172.017.

La planilla también contempla al personal que cumple más de una función dentro del edificio, cuyos salarios básicos se equiparan con los de los encargados permanentes según la modalidad de contratación.

El salario de los empleados de edificio

Cuánto cobran los vigiladores, intendentes y encargados no permanentes

Además de los encargados y ayudantes, la escala del SUTERH incluye a otros trabajadores de edificios de propiedad horizontal.

Para noviembre de 2026, los salarios básicos son los siguientes:

Puesto Sueldo básico Intendente $1.864.803 Encargado de guardacoches con vivienda $1.191.112 Encargado de guardacoches sin vivienda $1.274.000 Personal de vigilancia nocturna $1.385.019 Personal de vigilancia diurna $1.305.114 Personal de vigilancia de media jornada $652.557 Encargado no permanente con vivienda $762.675 Encargado no permanente sin vivienda $810.901

La remuneración más elevada entre estos puestos corresponde al intendente, con un salario básico mensual de $1.864.803. Por otra parte, el personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas semanales percibe $14.263,30 por hora, mientras que los suplentes con horario tienen establecido un importe de $62.283,90 por día.

Qué adicionales cobran los encargados de edificios en noviembre

Además de los básicos, los trabajadores comprendidos en el convenio pueden percibir adicionales remunerativos que incrementan sus ingresos mensuales. La escala de noviembre contempla un adicional remuneratorio mensual de $45.000, proporcional según la categoría y modalidad laboral correspondiente.

También establece los siguientes importes por tareas específicas:

Adicional Monto Retiro de residuos por unidad $2.552,20 Clasificación de residuos $43.958,90 Limpieza de cocheras $34.828,80 Movimiento de coches, hasta 20 unidades $51.567,70 Tareas de jardinería $34.828,80 Limpieza y mantenimiento de piletas $58.590,70 Viáticos $96.998,60

En el caso del retiro de residuos, el adicional se calcula por cada unidad destinada a vivienda u oficina. Por ejemplo, si un encargado tiene a su cargo el retiro de residuos de 20 unidades, el adicional correspondiente sería de $51.044 mensuales. En tanto, el plus por clasificación de residuos se aplica dentro del ámbito establecido por la normativa específica de la Ciudad de Buenos Aires.

También se contempla un adicional por título de Encargado Integral de Edificio, equivalente al 10% del salario básico correspondiente.

Antigüedad SUTERH: cuánto se cobra por cada año trabajado

La antigüedad es otro de los conceptos que pueden modificar el sueldo final de los encargados de edificios. La escala salarial de noviembre establece dos valores, según el régimen aplicable:

Antigüedad del 1%: $12.981 por año trabajado.

Antigüedad del 2%: $25.962 por año trabajado, conforme al artículo 11 del CCT 589/10.

El porcentaje aplicable depende de la modalidad laboral y de las disposiciones del convenio. Por otra parte, el valor de la vivienda para el personal que dispone de esta prestación quedó establecido en $9.376,20, conforme al tratamiento previsto en la normativa.

La escala también contempla un adicional por zona desfavorable equivalente al 50% del salario básico para los trabajadores alcanzados por ese beneficio.

La actualización de noviembre forma parte del acuerdo firmado el 4 de septiembre de 2026 entre FATERYH y las entidades representantes de los empleadores. El entendimiento contempla las remuneraciones devengadas entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, inclusive. Además, las partes acordaron volver a reunirse en diciembre de 2026 para evaluar una nueva recomposición salarial.

Por el momento, esa instancia de negociación no tiene definido un porcentaje de incremento ni una suma adicional específica. De esta manera, los encargados de edificios cobrarán en noviembre los básicos establecidos en la escala vigente, mientras que las próximas actualizaciones dependerán de las negociaciones entre el sindicato y las cámaras empresarias.