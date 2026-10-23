Aumento para encargados de edificio en noviembre 2026: cuánto cobran el próximo mes, según SUTERH y FATERYH

Los encargados de edificios recibirán un aumento salarial en los haberes que cobrarán en noviembre de 2026, según el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empresariales del sector.

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La nueva escala corresponde a los salarios de octubre, que se liquidan y pagan durante noviembre. Los montos varían según la función del trabajador, la categoría del edificio y si el puesto incluye vivienda. De acuerdo con los valores difundidos, un encargado permanente sin vivienda de primera categoría cobrará $1.504.674, mientras que uno con vivienda percibirá $1.316.343. En tanto, los intendentes tendrán una remuneración de referencia de $1.810.032.

A estos importes se suman los adicionales que correspondan por antigüedad, tareas específicas y otras condiciones laborales.

Salarios de encargados de edificios

Cuánto cobran los encargados de edificios en noviembre de 2026

La escala salarial acordada por SUTERH y FATERYH establece diferencias entre los encargados permanentes con vivienda y aquellos que no cuentan con ese beneficio. Los valores correspondientes a octubre, que se cobrarán en noviembre, son los siguientes:

Categoría Con vivienda Sin vivienda Primera $1.316.343 $1.504.674 Segunda $1.261.495 $1.441.979 Tercera $1.206.648 $1.379.285 Cuarta $1.096.952 $1.253.895

Estos mismos importes se aplican al personal ayudante permanente, al personal asimilado y a quienes desempeñan más de una función, según las categorías y condiciones previstas en la escala.

Por su parte, los ayudantes de media jornada cobrarán:

Primera categoría: $752.337.

Segunda categoría: $720.990.

Tercera categoría: $689.642.

Cuarta categoría: $626.948.

Cuánto cobra un mayordomo y un intendente de edificio en noviembre

Los trabajadores que cumplen funciones de mayordomo también tienen una escala diferenciada según la categoría y la disponibilidad de vivienda.

Categoría Mayordomo con vivienda Mayordomo sin vivienda Primera $1.356.196 $1.556.232 Segunda $1.299.688 $1.491.389 Tercera $1.243.180 $1.426.546 Cuarta $1.130.164 $1.296.860

En el caso de los intendentes, la remuneración establecida es de $1.810.032 mensuales, independientemente de la categoría del edificio.

Aumento encargados de edificios

Cuánto cobran los trabajadores de vigilancia y guardacoches

El acuerdo salarial también contempla al personal de vigilancia, guardacoches y trabajadores no permanentes. Los montos establecidos para noviembre son:

Función Salario mensual Guardacoches con vivienda $1.148.903 Guardacoches sin vivienda $1.230.245 Vigilancia nocturna $1.339.194 Vigilancia diurna $1.260.779 Vigilancia de media jornada $630.390 Encargado no permanente con vivienda $738.455 Encargado no permanente sin vivienda $785.781 Ayudante temporario $1.239.172 Ayudante temporario de media jornada $619.586

Estos importes son iguales para las cuatro categorías de edificios en las funciones mencionadas. Por otra parte, el personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas mensuales tendrá un valor de $13.746,40 por hora, mientras que los suplentes con horario por día percibirán $60.026,80 por jornada.

Qué adicionales cobrarán los encargados de edificios en noviembre

Además de los salarios establecidos para cada categoría, la planilla acordada por SUTERH y FATERYH contempla un adicional remuneratorio mensual de $65.000, que se aplica proporcionalmente según la categoría correspondiente.

También se establecen los siguientes conceptos:

Retiro de residuos: $2.459,70 por unidad destinada a vivienda u oficina.

Clasificación de residuos: $42.366.

Valor vivienda: $9.036,40.

Limpieza de cocheras: $33.566,70.

Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $49.699,10.

Mantenimiento de jardín: $33.566,70.

Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60.

Viáticos: $93.483,60.

Los adicionales se liquidan cuando corresponden a las tareas y condiciones laborales de cada trabajador.