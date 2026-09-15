Cuánto cobran empleados bancarios tras el nuevo acuerdo paritario de septiembre 2026

Los empleados bancarios tendrán nuevos salarios tras el último acuerdo paritario alcanzado por la Asociación Bancaria con las cámaras empresariales del sector financiero. La actualización contempla una suba del 1,7% correspondiente a agosto de 2026, en línea con la inflación registrada durante ese mes.

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Con este ajuste, los salarios del sector acumulan un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como referencia las remuneraciones vigentes en diciembre de 2025. El aumento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. Además, alcanza tanto a los conceptos remunerativos como a los no remunerativos y a los adicionales convencionales y no convencionales.

Cuánto cobra un empleado bancario tras el nuevo acuerdo

Con la actualización, el salario inicial conformado de un empleado bancario se ubica en $2.505.061,24. A ese monto se suma la participación en las ganancias del sistema financiero, identificada como ROE, que para la categoría inicial alcanza los $72.413,50. De esta manera, el ingreso inicial total llega a $2.577.474,74. En la categoría inicial de la rama administrativa, el salario básico quedó establecido en $1.642.764,63.

El ingreso final puede ser superior según los adicionales que correspondan a cada trabajador, entre ellos antigüedad, función, zona geográfica, títulos educativos y otras compensaciones contempladas en el convenio.

Cuánto cobra un bancario

Cómo quedan los salarios básicos de los bancarios

La escala presenta diferencias importantes según la rama, la categoría y la antigüedad de cada empleado. Para un trabajador administrativo que recién ingresa, el básico es de $1.642.764,63. En cambio, un administrativo con diez años de antigüedad alcanza un básico de $1.989.990,36.

En la rama de maestranza, un empleado con 20 años de antigüedad tiene un básico de $2.181.619,07. Entre los cargos de supervisión, un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza percibe un básico de $2.255.322,41, mientras que un capataz general de maestranza llega a $3.478.797,97.

En los niveles jerárquicos superiores, el básico de un jefe de departamento de primera categoría alcanza los $5.454.047,67 y el de un subgerente departamental de primera categoría llega a $7.208.187,32.

Cuánto cobran los bancarios por adicionales

El acuerdo paritario también actualizó los adicionales previstos para distintas funciones y situaciones laborales. El adicional por función de cajero quedó en $163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja se fijó en $287.355,05. Para falla de caja en moneda extranjera, el monto asciende a $82.261,33.

También se actualizaron los adicionales vinculados con la formación:

Título secundario: $27.979,69.

$27.979,69. Título terciario: $65.069,99.

$65.069,99. Título universitario: $97.604,47.

$97.604,47. Guardería: $416.341,95.

En materia de conectividad, se establecieron $2.890 diarios, $26.011 para quienes trabajen más de cuatro días y $63.571 mensuales durante junio, julio y agosto.

Salarios bancarios en septiembre

Cuánto cobran los bancarios por zona patagónica

Los trabajadores que desempeñan tareas en determinadas regiones del país también reciben un adicional por zona. En La Pampa, el monto se ubica en $455.489,91. Para el partido bonaerense de Patagones, Río Negro y Neuquén, el adicional asciende a $498.870,24.

En Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, alcanza los $585.630,91. La actualización salarial también impactará sobre el bono que los trabajadores reciben en noviembre por el Día del Bancario. Para la categoría inicial, el bono tendrá un piso de $2.233.175,44. El importe está integrado por una suma fija de $1.973.675,85 y otro componente determinado por el coeficiente correspondiente a cada categoría.