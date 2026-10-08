Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026: el salario que cobran

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cobran en octubre de 2026 salarios que van desde $1.105.123,47 para un agente hasta $3.712.359,69 para un comisario general, según las escalas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Los nuevos valores fueron fijados mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, que contempla incrementos mensuales hasta diciembre.
La actualización alcanza al personal con estado policial en actividad y al personal auxiliar de Seguridad y Defensa. Además de los haberes correspondientes a cada jerarquía, la normativa establece los importes de suplementos por zona, compensaciones y servicios adicionales.
Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026
Los salarios de la Policía Federal Argentina varían de acuerdo con la jerarquía y la función que desempeña cada efectivo. De acuerdo con las escalas vigentes para octubre, los haberes mensuales son los siguientes:
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Jerarquía
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Salario de octubre
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Comisario General
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$3.712.359,69
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Comisario Mayor
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$3.374.872,45
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Comisario Inspector
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$2.975.620,76
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Comisario
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$2.372.936,27
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Subcomisario
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$1.943.229,03
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Principal
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$1.628.451,89
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Inspector
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$1.482.782,19
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Subinspector
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$1.324.149,12
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Ayudante
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$1.203.771,93
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Suboficial Mayor
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$2.153.573,01
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Suboficial Auxiliar
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$1.993.033,93
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Suboficial Escribiente
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$1.811.849,02
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Sargento Primero
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$1.618.011,27
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Sargento
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$1.470.919,34
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Cabo Primero
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$1.337.199,40
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Cabo
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$1.237.517,26
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Agente
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$1.105.123,47
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Aspirante
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$860.206,13
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Cadete de tercer curso
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$844.186,70
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Cadete de primer y segundo curso
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$808.399,11
Estos importes corresponden a los haberes mensuales establecidos por jerarquía. El monto efectivamente percibido puede variar según los suplementos, compensaciones y descuentos que correspondan en cada caso.
Cuánto cobran los capellanes y auxiliares de la Policía Federal
La Resolución 844/2026 también actualiza las remuneraciones del personal auxiliar y de los capellanes que integran la estructura de la PFA. Las escalas correspondientes a octubre son:
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Cargo
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Haber mensual
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Capellán General
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$1.997.760,29
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Capellán Principal
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$1.494.067,83
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Capellán
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$1.357.739,82
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Auxiliar Superior de Primera
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$1.728.806,17
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Auxiliar Superior de Segunda
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$1.500.366,30
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Auxiliar Superior de Tercera
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$1.329.581,31
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Auxiliar Superior de Cuarta
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$1.212.783,64
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Auxiliar Superior de Quinta
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$1.190.432,25
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Auxiliar Superior de Sexta
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$1.079.963,88
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Auxiliar Superior de Séptima
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$1.028.049,25
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Auxiliar de Primera
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$1.366.296,72
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Auxiliar de Segunda
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$1.256.687,12
|
Auxiliar de Tercera
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$1.211.085,20
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Auxiliar de Cuarta
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$1.132.373,45
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Auxiliar de Quinta
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$1.035.779,55
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Auxiliar de Sexta
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$984.019,10
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Auxiliar de Séptima
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$941.688,69
Aumento para la Policía Federal: cómo sigue la actualización salarial
El Ministerio de Seguridad estableció un esquema de actualizaciones mensuales que comenzó en septiembre y continuará durante el último trimestre de 2026. El artículo 3 de la Resolución 844/2026 dispone nuevos valores para los haberes, suplementos por zona, servicios de policía adicional y compensaciones a partir de cuatro fechas:
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1° de septiembre de 2026.
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1° de octubre de 2026.
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1° de noviembre de 2026.
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1° de diciembre de 2026.
De esta manera, los salarios de octubre no serán los últimos valores previstos para este año, ya que el cronograma contempla nuevas escalas para noviembre y diciembre. La normativa también alcanza al personal auxiliar de Seguridad y Defensa, por lo que las actualizaciones no se limitan a los efectivos que desempeñan funciones policiales operativas.
Cuánto cuesta contratar un servicio adicional de la Policía Federal en octubre
La resolución también fija los importes que deben abonar las empresas y organizaciones que requieran servicios adicionales de efectivos de la PFA. Los valores establecidos para octubre de 2026 son:
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Tipo de servicio
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Importe
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Servicio continuo
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$22.733,98
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Servicio discontinuo
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$30.249,20
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Servicio en ámbito ferroviario
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$30.249,20
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Servicio explosivista
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$31.910,08
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Custodia de sedes
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$5.689,32
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Custodia ferroviaria
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$7.568,13
Estos importes corresponden a las tarifas de los servicios adicionales y no deben confundirse con los haberes mensuales de los efectivos.