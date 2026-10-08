Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026: el salario que cobran

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cobran en octubre de 2026 salarios que van desde $1.105.123,47 para un agente hasta $3.712.359,69 para un comisario general, según las escalas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Los nuevos valores fueron fijados mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, que contempla incrementos mensuales hasta diciembre.

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La actualización alcanza al personal con estado policial en actividad y al personal auxiliar de Seguridad y Defensa. Además de los haberes correspondientes a cada jerarquía, la normativa establece los importes de suplementos por zona, compensaciones y servicios adicionales.

Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026

Los salarios de la Policía Federal Argentina varían de acuerdo con la jerarquía y la función que desempeña cada efectivo. De acuerdo con las escalas vigentes para octubre, los haberes mensuales son los siguientes:

Jerarquía Salario de octubre Comisario General $3.712.359,69 Comisario Mayor $3.374.872,45 Comisario Inspector $2.975.620,76 Comisario $2.372.936,27 Subcomisario $1.943.229,03 Principal $1.628.451,89 Inspector $1.482.782,19 Subinspector $1.324.149,12 Ayudante $1.203.771,93 Suboficial Mayor $2.153.573,01 Suboficial Auxiliar $1.993.033,93 Suboficial Escribiente $1.811.849,02 Sargento Primero $1.618.011,27 Sargento $1.470.919,34 Cabo Primero $1.337.199,40 Cabo $1.237.517,26 Agente $1.105.123,47 Aspirante $860.206,13 Cadete de tercer curso $844.186,70 Cadete de primer y segundo curso $808.399,11

Estos importes corresponden a los haberes mensuales establecidos por jerarquía. El monto efectivamente percibido puede variar según los suplementos, compensaciones y descuentos que correspondan en cada caso.

Salarios con aumento

Cuánto cobran los capellanes y auxiliares de la Policía Federal

La Resolución 844/2026 también actualiza las remuneraciones del personal auxiliar y de los capellanes que integran la estructura de la PFA. Las escalas correspondientes a octubre son:

Cargo Haber mensual Capellán General $1.997.760,29 Capellán Principal $1.494.067,83 Capellán $1.357.739,82 Auxiliar Superior de Primera $1.728.806,17 Auxiliar Superior de Segunda $1.500.366,30 Auxiliar Superior de Tercera $1.329.581,31 Auxiliar Superior de Cuarta $1.212.783,64 Auxiliar Superior de Quinta $1.190.432,25 Auxiliar Superior de Sexta $1.079.963,88 Auxiliar Superior de Séptima $1.028.049,25 Auxiliar de Primera $1.366.296,72 Auxiliar de Segunda $1.256.687,12 Auxiliar de Tercera $1.211.085,20 Auxiliar de Cuarta $1.132.373,45 Auxiliar de Quinta $1.035.779,55 Auxiliar de Sexta $984.019,10 Auxiliar de Séptima $941.688,69

Aumento para la Policía Federal: cómo sigue la actualización salarial

El Ministerio de Seguridad estableció un esquema de actualizaciones mensuales que comenzó en septiembre y continuará durante el último trimestre de 2026. El artículo 3 de la Resolución 844/2026 dispone nuevos valores para los haberes, suplementos por zona, servicios de policía adicional y compensaciones a partir de cuatro fechas:

1° de septiembre de 2026.

1° de octubre de 2026.

1° de noviembre de 2026.

1° de diciembre de 2026.

De esta manera, los salarios de octubre no serán los últimos valores previstos para este año, ya que el cronograma contempla nuevas escalas para noviembre y diciembre. La normativa también alcanza al personal auxiliar de Seguridad y Defensa, por lo que las actualizaciones no se limitan a los efectivos que desempeñan funciones policiales operativas.

Policía federal: cuánto cobran

Cuánto cuesta contratar un servicio adicional de la Policía Federal en octubre

La resolución también fija los importes que deben abonar las empresas y organizaciones que requieran servicios adicionales de efectivos de la PFA. Los valores establecidos para octubre de 2026 son:

Tipo de servicio Importe Servicio continuo $22.733,98 Servicio discontinuo $30.249,20 Servicio en ámbito ferroviario $30.249,20 Servicio explosivista $31.910,08 Custodia de sedes $5.689,32 Custodia ferroviaria $7.568,13

Estos importes corresponden a las tarifas de los servicios adicionales y no deben confundirse con los haberes mensuales de los efectivos.