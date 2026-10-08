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Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026: el salario que cobran

El Ministerio de Seguridad estableció una nueva actualización de los haberes para los efectivos de la Policía Federal Argentina. Las escalas varían según el rango y contemplan nuevos ajustes hasta fin de año.

08 de octubre, 2026 | 16.11
Policía federal

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cobran en octubre de 2026 salarios que van desde $1.105.123,47 para un agente hasta $3.712.359,69 para un comisario general, según las escalas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Los nuevos valores fueron fijados mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, que contempla incrementos mensuales hasta diciembre.

La actualización alcanza al personal con estado policial en actividad y al personal auxiliar de Seguridad y Defensa. Además de los haberes correspondientes a cada jerarquía, la normativa establece los importes de suplementos por zona, compensaciones y servicios adicionales.

Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026

Los salarios de la Policía Federal Argentina varían de acuerdo con la jerarquía y la función que desempeña cada efectivo. De acuerdo con las escalas vigentes para octubre, los haberes mensuales son los siguientes:

Jerarquía

Salario de octubre

Comisario General

$3.712.359,69

Comisario Mayor

$3.374.872,45

Comisario Inspector

$2.975.620,76

Comisario

$2.372.936,27

Subcomisario

$1.943.229,03

Principal

$1.628.451,89

Inspector

$1.482.782,19

Subinspector

$1.324.149,12

Ayudante

$1.203.771,93

Suboficial Mayor

$2.153.573,01

Suboficial Auxiliar

$1.993.033,93

Suboficial Escribiente

$1.811.849,02

Sargento Primero

$1.618.011,27

Sargento

$1.470.919,34

Cabo Primero

$1.337.199,40

Cabo

$1.237.517,26

Agente

$1.105.123,47

Aspirante

$860.206,13

Cadete de tercer curso

$844.186,70

Cadete de primer y segundo curso

$808.399,11

Estos importes corresponden a los haberes mensuales establecidos por jerarquía. El monto efectivamente percibido puede variar según los suplementos, compensaciones y descuentos que correspondan en cada caso.

Salarios con aumento

Cuánto cobran los capellanes y auxiliares de la Policía Federal

La Resolución 844/2026 también actualiza las remuneraciones del personal auxiliar y de los capellanes que integran la estructura de la PFA. Las escalas correspondientes a octubre son:

Cargo

Haber mensual

Capellán General

$1.997.760,29

Capellán Principal

$1.494.067,83

Capellán

$1.357.739,82

Auxiliar Superior de Primera

$1.728.806,17

Auxiliar Superior de Segunda

$1.500.366,30

Auxiliar Superior de Tercera

$1.329.581,31

Auxiliar Superior de Cuarta

$1.212.783,64

Auxiliar Superior de Quinta

$1.190.432,25

Auxiliar Superior de Sexta

$1.079.963,88

Auxiliar Superior de Séptima

$1.028.049,25

Auxiliar de Primera

$1.366.296,72

Auxiliar de Segunda

$1.256.687,12

Auxiliar de Tercera

$1.211.085,20

Auxiliar de Cuarta

$1.132.373,45

Auxiliar de Quinta

$1.035.779,55

Auxiliar de Sexta

$984.019,10

Auxiliar de Séptima

$941.688,69

Aumento para la Policía Federal: cómo sigue la actualización salarial

El Ministerio de Seguridad estableció un esquema de actualizaciones mensuales que comenzó en septiembre y continuará durante el último trimestre de 2026. El artículo 3 de la Resolución 844/2026 dispone nuevos valores para los haberes, suplementos por zona, servicios de policía adicional y compensaciones a partir de cuatro fechas:

  • 1° de septiembre de 2026.

  • 1° de octubre de 2026.

  • 1° de noviembre de 2026.

  • 1° de diciembre de 2026.

De esta manera, los salarios de octubre no serán los últimos valores previstos para este año, ya que el cronograma contempla nuevas escalas para noviembre y diciembre. La normativa también alcanza al personal auxiliar de Seguridad y Defensa, por lo que las actualizaciones no se limitan a los efectivos que desempeñan funciones policiales operativas.

Policía federal: cuánto cobran

Cuánto cuesta contratar un servicio adicional de la Policía Federal en octubre

La resolución también fija los importes que deben abonar las empresas y organizaciones que requieran servicios adicionales de efectivos de la PFA. Los valores establecidos para octubre de 2026 son:

Tipo de servicio

Importe

Servicio continuo

$22.733,98

Servicio discontinuo

$30.249,20

Servicio en ámbito ferroviario

$30.249,20

Servicio explosivista

$31.910,08

Custodia de sedes

$5.689,32

Custodia ferroviaria

$7.568,13

Estos importes corresponden a las tarifas de los servicios adicionales y no deben confundirse con los haberes mensuales de los efectivos.

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