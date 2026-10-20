Cuánto cobra un docente universitario privado en Argentina, según un relevamiento de octubre 2026

Los docentes universitarios privados cobran entre $315.000 y $630.000 mensuales, según la cantidad de horas frente a los alumnos, de acuerdo con un relevamiento de octubre de 2026 realizado por la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

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El informe tomó como referencia a un profesor adjunto que trabaja en una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires. Con una carga de 21 horas, su remuneración alcanza los $315.000 mensuales, mientras que con 42 horas asciende a $630.000.

Estos valores reflejan la situación de los cargos relevados en CABA y no constituyen una escala salarial única para todas las universidades privadas de Argentina. Los resultados se conocieron en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, en medio de los reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación superior.

Cuánto cobra un docente universitario privado en octubre 2026

Según los datos difundidos por SADOP CABA, los salarios de referencia para un profesor adjunto son los siguientes:

Cargo y carga horaria Sueldo mensual Profesor adjunto, 21 horas frente al curso $315.000 Profesor adjunto, 42 horas frente al curso $630.000

Una de las particularidades señaladas por el sindicato es que, en las universidades privadas analizadas, los docentes perciben su remuneración en función de las horas frente a los estudiantes. Esto significa que la cantidad de horas de clase determina buena parte de sus ingresos, incluso cuando la actividad docente también demanda tiempo de preparación y otras tareas académicas.

Salarios con aumento en octubre

Cuánto necesita ganar un docente universitario para cubrir sus gastos

El relevamiento comparó los salarios con la Canasta Básica Total Ampliada (CBTA), un indicador elaborado por SADOP CABA para estimar cuánto necesita una persona para afrontar sus gastos mensuales. En octubre de 2026, el sindicato calculó que una persona sola necesita $2.469.306 por mes para cubrir los consumos contemplados en esa canasta.

La diferencia con los salarios relevados es considerable:

Carga horaria Sueldo mensual Diferencia con la CBTA 21 horas $315.000 $2.154.306 42 horas $630.000 $1.839.306

De esta manera, un profesor adjunto que cobra $630.000 mensuales alcanza a cubrir aproximadamente el 25,5% de la canasta estimada por el sindicato. La CBTA no debe confundirse con la Canasta Básica Total del INDEC, utilizada para medir la línea de pobreza. El indicador sindical incorpora otros consumos asociados al objetivo de sostener un nivel de vida adecuado.

Cuánto aumentaron los salarios docentes frente a la inflación

El informe también analizó la evolución de las remuneraciones y los precios entre agosto y octubre de 2026. Según SADOP CABA, durante ese período los salarios docentes aumentaron un 3,88%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 5,60%. Esto representa una diferencia de 1,72 puntos porcentuales entre ambas variaciones, con los salarios creciendo por debajo de los precios.

"Está claro que el salario docente en CABA pierde todo el tiempo contra la inflación. El Gobierno de CABA tiene que armar una mesa real de negociaciones y no imponer un número", sostuvo Alejandra López, secretaria general de SADOP CABA.

Cuánto cobran los docentes universitarios

El reclamo salarial de los docentes universitarios

Los resultados del relevamiento se difundieron en un contexto de movilización del sector universitario, con reclamos centrados en la recomposición de los salarios y el financiamiento de la educación superior. En el caso de los docentes de universidades privadas analizados por SADOP, la principal preocupación es la distancia entre sus remuneraciones y los gastos necesarios para sostenerse económicamente.

El informe muestra que, aun con una carga de 42 horas frente al curso, el salario de referencia queda muy por debajo del costo de vida calculado por el sindicato, mientras que los incrementos salariales acumulados continúan sin compensar completamente la suba de precios.