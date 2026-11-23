Los barrenderos y recolectores de residuos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) perciben en noviembre de 2026 un salario básico de $1.038.436,47, de acuerdo con la escala salarial del Sindicato de Camioneros. Sin embargo, el ingreso mensual puede ser considerablemente mayor cuando se incorporan los viáticos por comida, la antigüedad y las horas extras.

{{{htmlAmp}}}

Los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89 reciben dos viáticos por cada jornada efectivamente trabajada, que suman $25.878,82 diarios. De esta manera, un recolector de residuos que trabaja 22 días al mes puede alcanzar un ingreso de $1.607.770,51, antes de considerar otros adicionales y los descuentos correspondientes sobre los conceptos remunerativos.

La actualización salarial forma parte del acuerdo paritario firmado por Camioneros y las cámaras empresariales, que estableció un incremento del 9,9% para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Además, el convenio contempla una revisión salarial en diciembre y el pago de un bono extraordinario de $1.200.000, que comenzará a abonarse en enero del próximo año.

¿Cuánto cobra un recolector de basura en CABA en noviembre 2026?

Según la escala vigente para noviembre, los recolectores de residuos y barrenderos tienen un salario básico mensual de $1.038.436,47. A ese monto se agregan los viáticos establecidos por el convenio, que se liquidan en función de los días efectivamente trabajados.

Los importes son los siguientes:

Concepto Importe Sueldo básico mensual $1.038.436,47 Viático por comida, por día $17.231,89 Viático especial, por día $8.646,93 Total de viáticos diarios $25.878,82 Viáticos por 22 jornadas $569.334,04 Ingreso mensual de referencia $1.607.770,51

De esta manera, un trabajador que complete 22 jornadas durante el mes puede superar los $1,6 millones al sumar el básico y ambos viáticos. El cálculo no contempla horas extras, antigüedad ni otros conceptos que puedan corresponder. Además, el sueldo básico está sujeto a los descuentos legales y sindicales, mientras que los viáticos mencionados se abonan sin esas deducciones, según las condiciones del convenio. Por ese motivo, el total presentado es una referencia de ingresos y no debe interpretarse como un sueldo neto definitivo.

Salarios con aumento en diciembre

¿Cuánto gana un barrendero en noviembre de 2026?

Los trabajadores dedicados al barrido de calles también están comprendidos en el régimen salarial de Camioneros correspondiente a la actividad de recolección de residuos y barrido. De acuerdo con la información salarial de noviembre, el básico de referencia para estos trabajadores es de $1.038.436,47 mensuales. Al igual que los recolectores, pueden percibir adicionales por viáticos, antigüedad y horas extraordinarias, según las tareas realizadas y las condiciones de contratación.

Por lo tanto, el ingreso final depende de la cantidad de jornadas trabajadas y de los conceptos que correspondan en cada liquidación.

¿Cuánto cobra un chofer de camión recolector de basura?

La escala salarial también contempla una remuneración diferenciada para los conductores de los camiones recolectores. En el caso de los choferes encuadrados como conductores de primera categoría, el salario básico de noviembre asciende a $1.126.149,40. Este importe supera en $87.712,93 al básico correspondiente a los recolectores y barrenderos.

A esa remuneración también pueden incorporarse los adicionales establecidos por el convenio, de acuerdo con las condiciones laborales del trabajador. La diferencia salarial responde a la categoría y las responsabilidades propias de la conducción de los vehículos afectados al servicio.

Cuánto cobra un barrendero en CABA

Horas extras y antigüedad: cuánto se suma al sueldo

Además del salario básico y los viáticos, el CCT 40/89 contempla otros conceptos que pueden incrementar la remuneración mensual.

Para noviembre de 2026, los valores informados para las horas extraordinarias de los recolectores son:

Concepto Importe Hora extra al 50% $8.112,79 Hora extra al 100% $10.817,05 Adicional por día de vacaciones $26.305,99

En cuanto a la antigüedad, el convenio establece un adicional del 1% por cada año trabajado, calculado sobre los rubros remunerativos correspondientes. Por ejemplo, un trabajador con cinco años de antigüedad tiene derecho al porcentaje previsto para ese período, aplicado sobre la base salarial que determina el convenio.

Paritarias de Camioneros: cuánto aumentan los salarios hasta febrero de 2027

El acuerdo paritario de Camioneros contempla un incremento salarial del 9,9% para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La negociación fue llevada adelante por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, junto con las entidades empresariales del sector.

Entre las cámaras participantes se encuentran la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). El entendimiento también establece una cláusula de revisión salarial en diciembre.

Bono de Camioneros: cuánto se cobra desde enero de 2027

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo salarial es el pago de un bono extraordinario de $1.200.000, que se abonará en cuatro cuotas iguales.

El esquema previsto establece pagos de $300.000 por cuota, a partir de enero de 2027.

Concepto Importe Bono extraordinario total $1.200.000 Cantidad de cuotas 4 Importe por cuota $300.000 Inicio de pago Enero de 2027

El beneficio se suma a las actualizaciones salariales acordadas y representa un ingreso adicional para los trabajadores alcanzados por el entendimiento.

Día del Camionero y aguinaldo: qué se cobra en diciembre

Diciembre será un mes relevante para los trabajadores del sector, ya que coincidirán distintos conceptos salariales y una nueva instancia de negociación paritaria. Por un lado, los empleados deberán percibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Además, el 15 de diciembre se celebra el Día del Trabajador Camionero, una fecha que cuenta con condiciones especiales de remuneración para quienes deban prestar servicios.

Según lo informado en el acuerdo sectorial, el trabajo durante esa jornada contempla un recargo del 100%, mientras que se prevé un tratamiento del 200% cuando la fecha coincida con un sábado o domingo. En 2026, el 15 de diciembre cae martes. Por otra parte, durante ese mes se realizará la revisión salarial acordada entre el sindicato y las cámaras empresariales.