Cuánto aumentan jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2026, según ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 1,93% en noviembre de 2026, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó además que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán cobrando el bono extraordinario de $70.000, por lo que sus ingresos totales ascenderán a $514.158,46 durante noviembre.

La actualización también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en noviembre

ANSES: cuánto cobran los jubilados en noviembre 2026 con el aumento y el bono

Con el incremento del 1,93%, la jubilación mínima pasará a $444.158,46 en noviembre. A ese importe se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total será de $514.158,46. En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $514.158,46, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

De esta manera, el refuerzo no será necesariamente de $70.000 para todos los beneficiarios, sino que dependerá del haber mensual que perciba cada titular.

Pensiones No Contributivas y PUAM: los nuevos montos de noviembre

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor también tendrán una actualización del 1,93% durante noviembre. Según informó ANSES, los valores serán los siguientes:

Prestación Haber con aumento Total con bono Jubilación mínima $444.158,46 $514.158,46 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.326,77 $425.326,77 PNC por Invalidez y Vejez $310.910,92 $380.910,92

Los importes totales incluyen el refuerzo extraordinario de $70.000 confirmado para noviembre.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en noviembre 2026

La actualización de noviembre también se aplicará a las asignaciones que paga ANSES. Con el aumento del 1,93%, los nuevos valores informados por el organismo serán:

Prestación Monto de noviembre Asignación Universal por Hijo (AUH) $159.611 AUH por Hijo con Discapacidad $519.704 Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos) $79.816

En el caso de la AUH, el importe informado corresponde al valor total de la prestación, sujeto al mecanismo habitual de liquidación de la asignación.

Aumentos ANSES en noviembre

Por qué aumentan las prestaciones de ANSES en noviembre

El incremento del 1,93% responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que establece actualizaciones mensuales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con dos meses de rezago. Por ese motivo, la inflación correspondiente a septiembre determina el aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se abonarán en noviembre.

ANSES precisó que todos los pagos se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario oficial, según el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.