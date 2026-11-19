Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de un ingreso adicional que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año.

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De acuerdo con la legislación laboral vigente, la fecha de vencimiento para el pago del aguinaldo es el viernes 18 de diciembre de 2026, aunque la normativa contempla un margen de hasta cuatro días hábiles para completar su liquidación.

En el caso de los empleados de la administración pública bonaerense, el cronograma depende de las fechas que establezca el Gobierno provincial.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se cobra en provincia de Buenos Aires

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, modificada por la Ley 27.073, establece que el Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas durante el año. La primera corresponde a junio y la segunda a diciembre, con vencimiento el día 18 de ese mes. Para 2026, el calendario establece las siguientes referencias:

Viernes 18 de diciembre: fecha de vencimiento legal de la segunda cuota del aguinaldo para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Jueves 24 de diciembre: último día del margen de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento.

Empleados públicos bonaerenses: fecha de acreditación sujeta al cronograma que comunique el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, la fecha del 18 de diciembre corresponde al vencimiento previsto por la legislación laboral general y no debe confundirse con un anuncio oficial sobre el día de pago a los trabajadores estatales provinciales.

Salarios con aumento en noviembre. Crédito: Pexels

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2026

El aguinaldo corresponde a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público, de acuerdo con las normas aplicables a cada régimen.

También lo perciben los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes reciben la segunda cuota del SAC junto con sus haberes de diciembre, según el calendario de ANSES.

En cambio, no corresponde el pago de aguinaldo por las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las becas Progresar. Tampoco tienen derecho al SAC por su actividad independiente los monotributistas, mientras que los trabajadores no registrados pueden reclamar los derechos laborales que les correspondan si existe una relación de dependencia.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre

El monto del aguinaldo se determina tomando como referencia la mayor remuneración mensual del segundo semestre, comprendido entre julio y diciembre. Sobre ese importe se calcula el 50%, que constituye la segunda cuota del SAC.

Por ejemplo, si un trabajador tuvo como mayor remuneración bruta del semestre un sueldo de $1.000.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $500.000, siempre que haya trabajado durante todo el período. Para realizar el cálculo se consideran los conceptos remunerativos, como el salario básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales que correspondan.

En cambio, las sumas de carácter no remunerativo quedan excluidas, salvo que una disposición específica establezca otro tratamiento. Si el empleado trabajó menos de seis meses durante el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Cuánto paga la Provincia de Buenos Aires por aguinaldo. Crédito: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES también recibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. El pago se realizará junto con los haberes mensuales, de acuerdo con el calendario correspondiente a la terminación del DNI.

Para diciembre de 2026, las jubilaciones tendrán un aumento del 2,17%, calculado a partir de la inflación de octubre. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $453.796,69 y el aguinaldo correspondiente será de $226.898,34. A estos importes se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplan con las condiciones establecidas para recibirlo.

Qué pasa si no se paga el aguinaldo en la fecha prevista

Los empleadores deben respetar los plazos establecidos por la normativa aplicable para liquidar el Sueldo Anual Complementario. En el sector privado, el vencimiento legal de la segunda cuota está previsto para el 18 de diciembre, con el margen de cuatro días hábiles contemplado para su pago. Si el empleador incumple el plazo, el trabajador puede realizar el reclamo correspondiente por las vías laborales disponibles.

En el caso de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, la acreditación dependerá del cronograma oficial que establezca la administración bonaerense.