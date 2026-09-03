Cuál es el límite para retirar plata del cajero automático desde septiembre 2026

Pese al crecimiento de las billeteras virtuales, las transferencias y los pagos digitales, los cajeros automáticos continúan siendo uno de los principales canales para retirar efectivo. En septiembre de 2026, los bancos mantienen diferentes topes diarios y, en algunos casos, permiten que sus clientes soliciten una ampliación.

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No existe, sin embargo, un único límite de extracción para todos los usuarios. El monto depende de la entidad financiera, el tipo de cuenta y tarjeta, el perfil del cliente y también de si la operación se realiza en un cajero del propio banco, de otra red o mediante una terminal de autoservicio.

Cuánto dinero se puede retirar del cajero automático en septiembre 2026

Entre los principales bancos del país, los límites diarios de extracción vigentes informados para septiembre son:

Banco Nación: $240.000 por día, con posibilidad de ampliarlo hasta $500.000.

$240.000 por día, con posibilidad de ampliarlo hasta $500.000. Banco Provincia: $400.000.

$400.000. Banco Ciudad: $800.000, ampliable hasta $1.200.000.

$800.000, ampliable hasta $1.200.000. Banco Galicia: $400.000 en cajeros automáticos y hasta $4.000.000 mediante terminales de autoservicio.

$400.000 en cajeros automáticos y hasta $4.000.000 mediante terminales de autoservicio. ICBC: $400.000 en cajeros y $800.000 en terminales de autoservicio.

$400.000 en cajeros y $800.000 en terminales de autoservicio. BBVA: $2.100.000.

$2.100.000. Banco Macro: $1.000.000.

$1.000.000. Santander: $900.000, con un máximo de hasta $1.700.000 para clientes Platinum y Black.

De esta manera, entre las entidades relevadas, BBVA presenta el mayor límite informado específicamente para retiros en cajeros automáticos, con hasta $2,1 millones diarios. Galicia permite operaciones por montos superiores, de hasta $4 millones, pero mediante sus terminales de autoservicio.

Cuánto cuesta retirar plata de cajero

¿El límite del cajero es igual para todos los clientes?

No. Los topes pueden modificarse según el perfil de cada usuario, la cuenta contratada y la tarjeta utilizada. Además, algunas entidades permiten solicitar desde el home banking o la aplicación un aumento del límite diario.

También puede haber diferencias dependiendo de dónde se realice la extracción. Un banco puede establecer un límite para sus propios cajeros y otro diferente para operaciones efectuadas a través de otras redes o terminales de autoservicio.

Por este motivo, antes de retirar una suma elevada de efectivo es recomendable consultar el límite particular de la cuenta y verificar si puede ampliarse, ya que los montos informados por las entidades pueden cambiar.

El costo de retirar efectivo

Por qué los bancos ponen límites para retirar efectivo

Los límites diarios cumplen principalmente una función de seguridad y administración del efectivo disponible. Al establecer un monto máximo, los bancos reducen la cantidad de dinero que podría retirarse ante el robo de una tarjeta o el acceso no autorizado a una cuenta.

Además, los topes permiten administrar el efectivo disponible en cada terminal y distribuirlo entre los usuarios de la red. También funcionan como una herramienta para controlar operaciones de gran volumen.

Así, el máximo que puede retirarse de un cajero automático en septiembre de 2026 dependerá de cada banco y cliente. Los límites relevados van desde $240.000 diarios en Banco Nación hasta $2,1 millones en BBVA, aunque existen canales alternativos que permiten realizar extracciones por montos superiores.