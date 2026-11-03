La tensión laboral y social en la localidad cordobesa de Las Varillas escaló de manera crítica luego de que concluyera sin ningún acuerdo la audiencia celebrada en la delegación del Ministerio de Trabajo provincial entre los directivos de Pauny y los representantes gremiales. La empresa de maquinaria agrícola arrastra un grave cuadro de incumplimientos salariales que afecta de forma directa a su personal —el sindicato informó una planta de 450 empleados—, a quienes se les adeudan hasta tres quincenas y los aportes patronales correspondientes.

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El encuentro formal, desarrollado en las dependencias oficiales que funcionan en el edificio municipal, no aportó soluciones concretas a los reclamos planteados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional San Francisco. Al abandonar la reunión, el titular de la seccional gremial, Lucas Sarmiento, denunció que se retiraban “sin nada, sin respuesta” y advirtió que “comienza una lucha para resguardar los puestos de trabajo”.

Asimismo, el dirigente responsabilizó a la conducción empresarial por el colapso del diálogo. “No hay solución, no hay respuestas. Esto no es culpa de los trabajadores, no generaron esta situación. La generó la empresa, con mentiras, con planteos de una supuesta venta. Hoy comienza una lucha que no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Nuestro objetivo es resguardar los puestos de trabajo y ponerle plata en el bolsillo a la gente”, sostuvo en declaraciones recogidas por La Nación.

La respuesta corporativa ante la falta de pago fue que la compañía no dispone de fondos. Pese a que el viernes previo se acreditó una suma de apenas 100 mil pesos por operario —cifra considerada insuficiente ante la magnitud del pasivo acumulado—, la firma tampoco transfirió las retenciones destinadas a aportes jubilatorios, obra social, cuota sindical, seguros ni cuotas alimentarias.

Previo a la audiencia, la patronal había resuelto dispensar a los operarios de concurrir a la planta durante los últimos tres días hábiles del mes pasado, medida que el personal desoyó presentándose a sus puestos habituales. Ante la falta de respuestas, los trabajadores marcharon por las calles de la ciudad y evalúan la toma de la fábrica como alternativa de fuerza, en una jornada donde también se vivieron momentos de hostilidad hacia los propietarios al ingresar al ministerio e incluso con agresiones y pintadas en el domicilio de uno de ellos.

Desplome de ventas, apertura comercial y auxilio comunitario

El conflicto salarial exhibe como trasfondo una severa crisis financiera y productiva provocada por el ingreso irrestricto de unidades del exterior. Leonel Mobili, trabajador de la fábrica, describió el impacto de este escenario en la producción local: “Lamentablemente hace más de 2 años cayó estrepitosamente a causa de las importaciones. Estamos pagando ahora el pato los trabajadores”.

En diálogo con Urbana Play, Mobili remarcó la asimetría comercial frente a los mercados externos: “Pauny es la única fábrica nacional de tractores y, obviamente, compite con todas las asiáticas, no solo China, entra de la India, de Japón. Se ha liberado la importación y no con las mismas condiciones”.

“Eso llevó a que hoy el precio de un tractor de Pauny esté hasta más caro que un Ado, que viene con más prestaciones”, describió.