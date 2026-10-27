Crisis laboral: el empleo privado formal cayó por 14 meses consecutivos

La crisis del empleo bajo el Gobierno de Javier Milei sigue profundizándose. En julio, volvieron a caer los puestos de trabajo formales, lo que incluye al sector privado registrado, encadenando una baja por 14 meses consecutivos, advirtió un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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En concreto, el empleo asalariado formal privado cayó en julio en unos 13.000 puestos respecto del mes anterior, equivalente al 0,2%, según la presentación elaborada por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el CONICET. La baja fue superior a la registrada en junio, cuando se habían perdido 6.000 empleos privados.

En el conjunto del empleo asalariado formal, que incluye a otros sectores además del privado, la disminución fue de 9.000 puestos en julio, frente a los 13.000 del mes previo, precisó el informe.

Fuente: IIEP (UBA-CONICET)

De este modo, el trabajo señala que en julio había 266.000 puestos asalariados formales privados menos que en noviembre de 2023. En ese período, el empleo del sector acumuló una caída superior al 4%, pese a que la actividad económica se ubicó un 2,2% por encima de su nivel de aquel mes.

El informe también advierte que, al considerar la evolución desde enero de 2012, la cantidad total de asalariados formales se encuentra en un nivel similar al de abril de 2022.

Sectores y provincias

La industria y el comercio continúan encabezando la pérdida de empleo, una tendencia que el informe identifica desde septiembre de 2025. En la construcción, el empleo cayó un 0,6% en julio, la mayor baja mensual desde marzo del año anterior.

La minería, en cambio, registró un aumento mensual del 0,4%, el tercero consecutivo después de la caída de abril. Sin embargo, la comparación interanual permaneció en terreno negativo, con una reducción del 1,3%.

Por tamaño de empresa, los datos de agosto muestran una baja del 0,1% en las dotaciones de las firmas grandes, un aumento del 0,1% en las pequeñas y estabilidad en las medianas.

En el relevamiento territorial, el empleo disminuyó en 17 provincias, aumentó en seis y permaneció sin cambios en una. Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz, con el 0,9%; Corrientes y Mendoza, ambas con el 0,7%.

Por su peso relativo, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor contribución a la baja, con 8.000 puestos menos. Le siguieron Mendoza, con 1.600, y Santa Fe, con 1.400.

Neuquén y Río Negro fueron las únicas provincias con un nivel de empleo privado formal superior al de noviembre de 2023, con aumentos del 8,9% y el 3,5%, respectivamente.

El desplome del salario mínimo

El informe indica que el salario mínimo perdió el 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. En septiembre de 2026, su valor real se ubicó por debajo del registrado en 2001 y fue el más bajo desde junio de 2003.

La remuneración promedio de los asalariados registrados privados cayó un 0,4% en julio. Para agosto, el dato adelantado señala una suba real del 1,3%, que la ubicaría un 0,8% por encima del nivel de noviembre de 2023.