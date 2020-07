Titular del sindicato del gas dijo que macrismo eligió subsidiar a las empresas y no a los pobres

El titular del sindicato de gas de CABA y Gran Buenos Aires, Pablo Blanco, apuntó contra el ex ministro de Energía: "Para (Juan José) Aranguren no hay problema con que el Estado subsidie a las empresas privadas. El problema es si subsidia a los pobres, el transporte, el consumo". En este sentido, destacó que "no nos oponemos a que el Estado subsidie actividades pero no de este tipo, que beneficia petroleras".

"Había una diferencia de precio entre el gas de las productoras y las distribuidoras. El Estado pagó esa diferencia subsidiando a las productoras", resaltó el sindicalista en diálogo con Lo Prometido es Deuda por FM La Patriada. Esto fue ante la denuncia penal presentada por el titular del ENARGAS, Federico Bernal, contra el ex funcionario macrista.

Con respecto al servicio indicó que "los cortes de gas fueron suspendidos desde el primer día de la cuarentena. Las empresas inmediatamente reubicaron a los trabajadores que estaban afectados a esa tarea"

"A raíz de las complicaciones en las estimaciones del consumo, le pedimos al ente regulador que los trabajadores puedan ir a medirlo" y continúo "la facturación errónea siempre va en detrimento del consumidor".

Por último, sostuvo que "es necesario hacer una recomposición salarial y un reconocimiento a los trabajadores que se han expuesto a la pandemia".