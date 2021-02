Proyectan la inflación de enero muy arriba y llegaría al 4%

Mientras el Gobierno teje estrategias para frenar la escalada de precios, los principales agentes del mercado pronosticaron que la inflación de enero llegará al 4% y que la perspectiva anual de 2021 trepará al 50%. Sin embargo, también pronosticaron un crecimiento económico superior al 5%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA), los analistas pronosticaron una inflación del 3,9% para enero. Para los meses siguientes, los participantes del informe proyectaron “una trayectoria generalmente descendente en la inflación mensual”.

Asimismo, el REM estimó que la inflación minorista para diciembre de 2021 se ubicará en 50%. Por su parte, quienes mejor pronosticaron esa variable esperan en promedio una inflación de 44,9%.

Crecimiento económico

Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto real para 2021 del 5,5%. Quienes mejor pronostican el crecimiento económico sugirieron un aumento del PIB para 2021 en promedio de 5,9%.

Dólar

“Las y los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $ 125 por dólar en diciembre 2021, contemplando que se ubique en$172,00 por dólar a fines de 2022”, sostuvo el documento emitido por el ente presidio por Miguel Pesce.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estimaron que para 2021 ascendería a U$S 60.784 millones, incrementándose en U$S 825 millones con relación al relevamiento previo. En tanto, el valor de las importaciones del año 2021 se ubicaría en US$ 48.530 millones, esto es US$ 383 millones mayor al pronóstico del último REM.

Por otra parte, la proyección provista para la desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2020 sería de 11,6%. En tanto, descendería a 11,0% en el último trimestre de 2021.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta $ 1.728,0 miles de millones. Asimismo, prevén un déficit de $ 1.500,0 miles de millones para 2022.