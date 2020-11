La liquidación de divisas por parte de los productores sojeros en octubre, mes en que comenzó a regir la rebaja de retenciones sobre la exportación de este complejo, fue inferior a la del mes previo y respecto de igual mes del año pasado. Tal como anticipó El Destape, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) comunicó este lunes que durante octubre las empresas del sector liquidaron divisas por 1.715.520.147 dólares, suma que resultó 4,2% inferior con respecto de septiembre previo y un 13,2% por debajo de igual mes del año pasado.

El Gobierno convalidó una rebaja de retenciones que comenzó a regir de manera escalonada (inversa) en octubre, siendo el mes pasado el de mayor nivel de recorte sobre los derechos de exportación. La alícuota vigente fue de 30% para octubre (con un recorte de tres puntos porcentuales), para luego comenzar a recuperar puntos cada mes hasta volver al nivel inicial. En noviembre se computará el 31,5% , en diciembre el 32 y en enero se vuelve al 33%.

Los exportadores aprovecharon para incrementar las ventas con "un dólar barato", pero no aceleraron la liquidación en el mismo ritmo, pese a que el acuerdo buscaba incrementar el ingreso de divisas del canal comercial a las reservas del Banco Central. Según el reporte de la cámara de aceiteros y cerealeros, en octubre se liquidaron 1.787.449.659 dólares, un 4,1% por debajo de septiembre previos (u$s 1.787.449.659) y un 13,2% menos a igual mes del año pasado (u$s 1.978.222.227). El monto liquidado desde comienzos de este año asciende a 16.849.288.937 dólares, un 11,01% inferior a igual período del año pasado (u$s 18.950.449.206).

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, en octubre la exportación del complejo sojero alcanzó en octubre las 3.827.715 toneladas, lo que significó un crecimiento del 71,4% en comparación con el mes anterior, de acuerdo con las cifras de declaraciones juradas del Ministerio de Agricultura.

Desde la entidad empresaria justificaron que "las cifras que manejan ambas entidades corresponden a la liquidación efectiva realizada por los agroexportadores en octubre, que no incluye todas las ventas concretadas durante ese mes". Según las resoluciones vigentes y sus modificatorias del Ministerio de Agricultura al registrarse las declaraciones juradas, los exportadores pagar los derechos de exportación en al menos un 90% del peso declarado, en los próximos cinco días hábiles.

De acuerdo con la normativa del Banco Central, los exportadores deben liquidar en el mercado oficial las divisas originadas por dicha exportación en los próximos 15 días corridos contados desde el cumplido de embarque de las mercaderías. Es probable que la mejora en la liquidación pueda comenzar a verse recién este mes. Fuentes del Banco Central aseguraron este lunes que "se registró una importante liquidación de divisas". "Es un buen arranque de mes. El primer día hábil de septiembre y de octubre había resultado vendedor neto (de reservas", detallaron desde la autoridad monetaria.

"En el ingreso de divisas acumulado a lo largo del año influyen factores como las oscilaciones en los precios de los commodities, harinas, aceites y sus derivados industrializados causado por la pandemia mundial de la COVID-19", justificaron desde las cámaras del sector. Las ventas de harina de soja, con 2.770.653 toneladas, fueron 55,3% mayores a las del mes anterior; las de aceite de soja, con 944.121, casi triplicaron a las de septiembre, con un crecimiento de 179,5%. Finalmente las exportaciones del poroto de soja alcanzaron las 112.941 toneladas, lo que significó un 1,21% más que el mes anterior.

La mejora no alcanza a recuperar ni siquiera el recorte en la liquidación de septiembre, previo a la aplicación de la medida, cuando se supone que se retuvo a la espera de la baja en las retenciones. Datos de la cámara aceitera revelan que en septiembre previo el complejo ingresó 1.787.449.659 dólares, un 14,6% por debajo de igual mes de 2019. La entidad, que negoció con el Gobierno a través del denominado Consejo Agroexportador la reducción de retenciones, reconoce en sus informes técnicos que "luego de las PASO de agosto (2019) se registró una inusual venta anticipada ante la previsión de incremento en las retenciones, lo cual finalmente ocurrió".

El último informe de intercambio comercial del INDEC arrojó además en septiembre una particularidad en sus cifras, en medio de la pandemia, con un fuerte incremento de importaciones del rubro alimentario. La importación de alimentos y bebidas básicos, fundamentalmente para la industria, sumó 242,5 millones de dólares, un 384% por encima de igual mes del año pasado, de los cuales 230 millones fueron poroto de soja para procesar. En el acumulado del año la importación de porotos de soja aumentó 9,4%, al pasar de 1505 millones de dólares a 1646 millones,

El menor ingreso también implicó una recaudó que prácticamente se ubicó en los mismos valores que un año atrás. Un informe del Ministerio de Economía señala que en derechos de exportación, que creció en octubre 1,8% interanual, "se refleja el efecto de adelantamiento de las operaciones registradas en igual periodo de 2019 en detrimento de 2020". "Influyó el adelantamiento de las operaciones registradas en igual periodo de 2019 en detrimento de 2020 y la reducción de las alícuotas de derechos de las prestaciones de servicios, hidrocarburos, minería, determinados bienes e insumos industriales, complejo sojero y sector automotriz anunciada en el mes de octubre", explicó la cartera económica que conduce el ministro Martín Guzmán.