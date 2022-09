Después de ocho meses, los salarios cayeron frente a la inflación

El promedio de los salarios se contrajo un 1,3% en términos reales, explicado principalmente por una caída del 7% de los trabajadores del sector privado no registrado.

Profundizando la pérdida de poder adquisitivo de junio, y a raíz de la aceleración en el nivel de precios, el nivel general de salarios se contrajo un 1,8% real durante julio, marcando así la mayor contracción del año. La novedad, en este caso, fue que a nivel interanual también se produjo una retracción luego de encadenar ocho meses con balances positivos.

Luego de ocho meses consecutivos de mejora en términos anuales, el promedio de los salarios se contrajo un 1,3% en términos reales (+68,8% nominal), explicado por una caída del 7% real (59% nominal) de los trabajadores del sector privado no registrado y del 1,3% real (68,7% nominal) de los trabajadores del sector privado registrado. Por su parte, los empleados del sector público visualizaron una mejora del 2,3% real, siendo julio el onceavo mes consecutivo de crecimiento.

Todos los sectores presentaron pérdidas de poder adquisitivo a nivel intermensual. Sin embargo, se destacaron los trabajadores del sector privado no registrado, marcando una caída del 4,1% real, la mayor en 33 meses (desde septiembre de 2019). Fueron seguidos por los trabajadores del sector privado registrado con una contracción del 1,9% real.

Los menos afectados fueron los trabajadores del sector público, ya que prácticamente mantuvieron su nivel de poder adquisitivo (-0,1%real), producto de un aumento del 7,3% nominal a raíz de los incrementos paritarios pactados.

Los salarios pierden la carrera

Durante los primeros siete meses del año, los salarios evidenciaron una caída del poder adquisitivo del 0,4% mensual promedio, aún cuando la dinámica inflacionaria no se encontraba tan exacerbada. Esa caída sería consistente con una pérdida real del 3,4% anualizado.

Según la consultora LCG, "como era de esperarse, al interior se destacan los trabajadores del sector privado no registrado visualizando una caída del 1,5% mensual promedio en el mismo período (vs -0,2% mensual promedio de los trabajadores registrados)". De acuerdo al documento, la caída del poder adquisitivo en el nivel general de salarios "continúa profundizándose mes a mes, acumulando en julio un recorte del 24% respecto a noviembre 2017, último techo". Y agregó: "No sorpresivamente los más afectados fueron los trabajadores informales con una caída acumulada del 38%, 17,5 puntos por encima de la observada por los trabajadores registrados (20,5%)".

Debido a la marcada aceleración en el nivel general de precios observada a partir de julio, los ajustes derivados de las paritarias firmadas hasta el momento "difícilmente puedan terminar de compensar la pérdida de poder adquisitivo", subrayó LCG. Habiéndose observado ya un aumento de precios del 7% en agosto, "esperamos que el piso de la inflación mensual se ubique en un 6,5% promedio en lo que queda del año", señaló el informe.

"Con un piso de inflación proyectada del 100% a diciembre, es difícil plantear un escenario donde los salarios ganen la carrera contra los precios. En este sentido, esperamos que en el promedio anual los salarios del sector formal caigan en torno al 1% real, consistente con un mayor deterioro hacia fin de año, orbitando valores del -8% real medido diciembre a diciembre", concluyó el informe.