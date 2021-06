El dólar blue bajó tres pesos y cotizó a $ 170

Luego de experimentar una suba de $ 10 en cuatro ruedas, el dólar blue volvió a caer. Por su parte, el financiero tiró hacia arriba nuevamente,

Como sucedió en el arranque de la semana, el dólar blue perdió tres pesos y se vendió a $ 170. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario luego del alza sostenido durante la semana pasada.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 68%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 324,161 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 6 millones y en el mercado de futuros Rofex se negociaron U$S 685 millones.

La semana pasada, el paralelo experimentó una suba de $ 10, siguiendo la tendencia alcista de la semana anterior, donde ganó $ 5. El martes el blue se ubicó en los $165 y el miércoles subió un peso más. Mientras tanto, el jueves se disparó hasta los $ 170 y el viernes llegó a su mayor valor del año hasta los $ 173.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” escaló 1% hasta los $ 164,48. Mientras tanto, el Contado Con Liqui se incrementó 2,4% hasta los $ 168,79. Por último, el dólar oficial aumentó 0,2% y se vendió a $ 100,75. Además, el dólar solidario avanzó 0,3% hasta los $ 166,24.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 1,4% hasta las 63.236 unidades. Descendieron mayormente Grupo Financiero Galicia (-3,5%), Transportadora Gas del Norte (-3,4%) y Banco Macro (-3,2%). A contramano, aumentaron Sociedad Comercial del Plata (4,6%), Holcim (0,7%) y Mirgor (0,6%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), también operaron en rojo de la mano de Grupo Supervielle con 4,1%. También retrocedieron Grupo Financiero Galicia (-3,9%), BBVA (-3,8%) y Banco Macro (-3,4%). Por su parte, avanzaron IRSA Propiedades Comerciales (1,9%), Ternium (1,5%) e Irsa (0,9%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,3% hasta los 1.592 puntos.