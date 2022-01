Dólar blue hoy: subió y cotizó a $ 209

Durante la jornada, el Banco Central terminó la fecha con un saldo neutro por su intervención y no registró en lo que va del mes ventas para atender la demanda de divisas.

El dólar blue tuvo una leve suba y se vendió en los $ 209, avanzando 50 centavos respecto a la jornada del miércoles. De todos modos, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 92%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Durante la jornada, el Banco Central terminó la fecha con un saldo neutro por su intervención y no registró en lo que va del mes ventas para atender la demanda de divisas. El volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S 177,793 millones, sin operaciones en futuros MAE y con un monto operado en Rofex de U$S 250 millones.

A su vez, el dólar financiero opera dispar. El MEP o “Bolsa” ganó 0,3% hasta los $ 202,65. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cae 0,7% y alcanza los $ 209,76. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP sube 0,1% hasta los $202,26, mientras que el CCL retrocede 0,2% hasta los $210,07.

Por último, el dólar oficial se ubicó en los $ 108,75. En tanto, el dólar solidario, se posicionó en los $ 179,44.

El Indec dará a conocer la inflación del 2021

El Indec dará a conocer este jueves el informe sobre el índice de Precios al Consumidor de diciembre. Si se cumplen las proyecciones que indican las consultoras privadas, la inflación anual se ubicaría en el orden del 48%.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA), la inflación estimada para diciembre se ubica en el 3,4%. Además, proyectaron que la inflación minorista para 2022 se ubicará en 54,8%. Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2023 a 43,4% e indicaron una previsión de inflación de 35% para 2024.

El último dato que ofreció el Indec sobre la inflación de noviembre confirmó la tendencia alcista de los salarios en el último tramo del año, a pesar de una desaceleración respecto a octubre. En lo que va del año, los precios de la economía avanzaron por encima del 45%.