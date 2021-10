Dólar blue hoy: subió un peso, cerró a $ 197 y marcó un nuevo récord histórico

En una nueva jornada al alza, el dólar blue sumó un peso y se vendió en los $ 197, alcanzando un nuevo valor máximo histórico. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 104,75) es alrededor del 88%, aún lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 555,780 millones, en futuros MAE U$S 25 millones y en el Rofex U$S 448 millones. El Banco Central alternó compras y ventas durante el desarrollo de las operaciones y, según estimaron fuentes privadas del mercado, terminó el día con un saldo neutro por su intervención.

A su vez, el dólar financiero operó en verde tras el endurecimiento del cepo que el BCRA implementó a principios de octubre. El MEP o “Bolsa” ganó 0,4% hasta los $ 179,88. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) sumó 1% hasta los $ 181,10.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 104,75. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 172,84.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,3% hasta las 88.636 unidades. Retrocedieron mayormente Loma Negra (-1,6%), Transportadora Gas del Sur (-1%) y Transener (-0,8%). Por su parte, aumentaron BBVA (1,6%), Transportadora Gas del Norte (1,4%) y Sociedad Comercial del Plata (1,3%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Corporación América con 2,7%. También descendieron Tenaris (-2,1%), Loma Negra (-1,7%) y Mercado Libre (-1,5 %). A contramano, avanzaron IRSA Propiedades Comerciales (1,1%) y Despegar (0,6%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo estable en los 1.661 puntos.