Dólar blue hoy: subió más de dos pesos y se vendió a $ 223,50, máximo histórico

El Banco Central terminó el día con ventas por U$S 100 millones para atender la demanda de divisas en el mercado.

En un clima volátil, el dólar blue avanzó $ 2,50 hasta los $ 223,50, y alcanzó un nuevo máximo histórico. Con esta nueva suba, la cotización del tipo de cambio ilegal amplió la brecha más de 113% respecto al tipo de cambio oficial en la plaza mayorista y a alrededor de 101% en comparación con el promedio del minorista.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 370,513 millones, en futuros MAE U$S 158 millones y en el Rofex U$S 690 millones. El Banco Central terminó el día con ventas por U$S 100 millones para atender la demanda de divisas en el mercado.

El mayorista se comercializó a $ 104,70, marcando un incremento de ocho centavos respecto al cierre anterior. El dólar solidario, que incluye el adelanto de Ganancias por la compra de divisas y el impuesto País, se ubicó en más de $181 en promedio.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación aumentó hasta $ 229,37 por unidad, y el dólar MEP avanzó 2,3% a $ 221,78. Por último, el dólar mayorista operó a $ 104,69 con una suba de siete centavos respecto del último cierre.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,70% y se ubicaba en 86.388,66 unidades en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5,3%. Los papeles de Mirgor y Pampa Energía anotaban alzas de 2,63% y 1,79%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Mercado Libre lideraba ese lote con un incremento de 5,3%.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 3,3%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 0,7%. Así, el riesgo país avanzaba 1,5% hasta los 1.916 puntos básicos.