Dólar blue hoy: se recalentó antes de Navidad y subió a $ 204

Se trató de la novena rueda consecutiva sin pérdidas netas de reservas por regulación cambiaria, aún en un escenario de suba de los pagos para cancelar importaciones.

El dólar blue se recalentó este jueves, subió dos pesos y llegó a los $ 204,5 para la venta, con lo cual se ubica en el nivel más elevado en mes y medio. Actualmente, la brecha cambiaria se ubica alrededor del 90%.

La supremacía de la oferta en el desarrollo de las operaciones permitió otra jornada con saldo positivo para el BCRA. Hoy se alzó con casi U$S 10 miilones.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 216,516 millones, en futuros MAE U$S 13,350 millones y en el Rofex U$S 174 millones.

En tanto, los dólares financieros operaron en calma. El MEP con AL30 se ubicó apenas por encima de los $ 200, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre muestra subas y bajas de hasta 1% y cotizó entre $ 206 y $ 210 en los promedios de una canasta de acciones de empresas.

Según fuentes oficiales, el volumen diario operado en importaciones este mes es 20% más alto que en noviembre y 35% más alto que en el promedio diario del año. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió treinta y dos centavos.