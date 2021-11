Dólar blue hoy: se mantuvo estable y cerró a $ 199

Para abastecer la demanda, el Banco Central vendió unos U$S 110 millones, según fuentes privadas del mercado.

En una jornada estable, el dólar blue no se movió y se vendió en los $ 199 nuevamente. Al empezar la jornada, la divisa tocó los $ 200, su récord histórico, pero luego volvió al valor que tuvo en la apertura. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 105,25) fue alrededor del 89%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 457,153 millones, en futuros MAE U$S 209 millones y en Rofex U$S 585 millones. Para abastecer la demanda, el Banco Central vendió unos U$S 110 millones, según fuentes privadas del mercado.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,8% hasta los $ 183,39. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) tiraron al alza 1,1% hasta los $ 183,90. En cuanto al MEP y el CCL no regulados, ambos cedieron 0,8% hasta los $ 200,90 y $ 212,57, respectivamente.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 105,25. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 173,66.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 0,3% hasta las 96.322 unidades. Lideraron el panel de la bolsa argentina Sociedad Comercial del Plata (3,5%), Transener (3,1%) y Pampa Energía (1,6%). A contramano, Holcim retrocedió 0,4%.

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Central Puerto con 4%. También avanzaron Telecom (2,7%), Transportadora Gas del Sur (2,2%) e Irsa (1,9%). A contramano, descienden Despegar (-1,7%), Ternium (-1,6%) y Globant (-1%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,3% hasta los 1.722 puntos.