Dólar blue hoy: el viernes 30 de diciembre bajó tres pesos y cerró a $ 347

El Banco Central terminó la rueda con compras por US$ 133 millones, en el mes que se hizo de unos US$ 1.987 millones y en el año US$ 5.824 millones, superando la marca del 2021.

En la última jornada del año, el dólar blue bajó tres pesos y cerró a $ 347, lo cual significó la segunda baja consecutiva de la semana. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95% promedio.

Por su parte, el dólar minorista oficial se vendió a $183,98 promedio, con una suba de tres centavos respecto del cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó en $ 303,80.

Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 118,852 millones, en diciembre totalizó ventas por US$ 2.575,64 millones y desde el inicio del soja 2 acumuló ingresos por US$ 3.154 millones. El Banco Central terminó la rueda de hoy con compras por US$ 133 millones, en el mes acumuló compras por unos US$ 1.987 millones y en el año US$ 5.824 millones, superando la marca del 2021.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 503,411 millones, en futuros MAE US$ 68,121 millones y en el Rofex US$ 1.100 millones. Entre los bursátiles, el dólar contado con liquidación retrocedió 1,6% hasta $ 335,14 por unidad, y el dólar MEP decreció 1,5% hasta $ 329,28.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizaba a $177,15, con un aumento de 37 centavos en relación con el cierre previo. En diciembre el tipo de cambio mayorista subió 5,91%, por debajo de la suba del mes anterior y en el año acumuló un aumento del 72,47%.

Mercados financieros

El índice S&P Merval caía 1,03% y se ubicaba en 197.295,10 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con guarismos mixtos, con alzas de hasta 3% y mermas de hasta 3,3%.

En tanto, en el panel líder de la bolsa porteña se presentaban mayoría de resultados negativos. Encabezaban las pérdidas las acciones de Edenor y Banco Macro con retrocesos de 2,9% y 2,8%, respectivamente.

En contraposición, sólo seis empresas cotizaban al alza, con Transener (1,9%) y Telecom (0,9%) a la cabeza. Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaban con rendimientos mixtos, con Telecom Argentina (3%) y Corporación América (1,1%) al tope de las mejoras. Las bajas más pronunciadas, por su parte, eran las de Irsa (-3,3%) y MercadoLibre (-2,9%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares mostraban tendencia negativa, con pérdidas de hasta 2,9%. Asimismo, los títulos en pesos marcaban aumentos de hasta 2,2% y recortes de hasta 0,1%. De esta forma, el riesgo país se mantenía estable en los 2.160 puntos básicos.